Vagas de emprego são oferecidas para esta sexta-feira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta sexta-feira (18). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município portando a documentação necessária: Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

CALDEIREIRO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horários

Salário R$ 1.761,90 + benefícios

01 VAGA

GESSEIRO MONTADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com Montagem em Drywall e Serviço de Aplicação de Gesso Acartonado

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 954,00 + benefícios

04 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONDOMÍNIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Administração de Condomínios

Salário R$ 1.200,00 + benefícios

02 VAGAS

ENCARREGADO DE CARPINTARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar nos finais de semana

01 VAGA

GERENTE DE COMUNICAÇÃO

Ensino Superior completo e Especialização em ADM, Marketing, Comunicação com Publicidade e Propaganda ou Comunicação com Marketing

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 3.147,00 + benefícios

02 VAGAS

GERENTE FINANCEIRO

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou gestão em Rh

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no Cabula, Mata Escura, Tancredo Neves, Saboeiro, Novo Horizonte, Doron, Federação, Brotas, Dois de Julho, Massaranduba, Mares, Uruguai, Ribeira, Pero Vaz, Liberdade, IAPI, Caixa D’Água, Barbalho, São Caetano, Marechal Rondon, Fazenda Grande do Retiro, Alto do Peru, Barreiras, Sussuarana ou Pirajá

20 VAGAS

SALGADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir próximo à Pituba

Salário R$ 1.200,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO-LINHA MARROM

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ com atividade remunerada

Salário R$ 1.395,00 + benefícios

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em São Cristóvão, Mussurunga, Itapuã, Bairro da Paz, Paralela ou Lauro de Freitas

e possuir disponibilidade de horário

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para a Unidade Central de Salvador

VENDEDOR DE AR CONDICIONADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com vendas de ar condicionado e serviços na área

Desejável CNH ‘A/B’

Salário R$ 1.200,00 + benefícios

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Superior incompleto em ADM, RH ou afins – A partir do 1º Sem.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.015,00+ benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE PROJETOS JR

Ensino Superior completo em TI

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para viagens e vivência com Projetos em Sistemas Operacionais

Salário R$ 2.966,00 + benefícios

01 VAGA

ENDEREÇO: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 17h.

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração - 2º Sem.

Não exige experiência

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.200,00

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e habilidade para cozinhar

Salário mínimo + comissão

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Candeias

MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias/BA

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

03 VAGAS

AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

02 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

03 VAGAS

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

02 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

10 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio completo

08 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com informática

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

01 VAGA

CAMAREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência na carteira

03 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

01 VAGA

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

01 VAGA

CHAPEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

TORNEIRO REPUXADOR

Ensino Fundamental completo

Obrigatória vivência com fabricação de panelas

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA DE COMANDO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir NR-10

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para dormir no local de trabalho

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

HOMEOPATA – NÃO MÉDICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Manutenção Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ACUPUNTURISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Vitória da Conquista

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior em andamento - A partir do 3° sem

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilidade para acompanhar criança especial, disponibilidade de horário das 14h às 18h e residir nas proximidades do bairro de Candeias

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Obrigatório possuir moto própria e disponibilidade para trabalhar à noite

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência com vendas

01 VAGA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência com gestão de pessoas e bioimagem em hospital

01 VAGA

COPEIRA DE HOTEL

Experiência na carteira como salgadeira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar a partir das 5h

01 VAGA

ELETRICISTA

Experiência na carteira com construção civil

Obrigatório possuir curso NR10

01 VAGA

ELETRICISTA AUXILIAR

Experiência na carteira com construção civil

01 VAGA

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino Superior incompleto

Experiência com supermercado no setor de perecíveis

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo

Experiência com gestão de equipes, assistência hospitalar e bioimagem de hospital

Obrigatória vivência com urgência, emergência, pronto socorro, UTI, bioimagem, ressonância magnética e tomografia, além de possuir disponibilidade para atuar com carga horária 12x36 (7h às 19h)

01 VAGA

INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Experiência com instalação/manutenção de placas e letreiros luminosos ou com plotagem de veículos

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Obrigatório possuir moto própria e disponibilidade para trabalhar à noite

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Experiência mínima 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso de Transporte de Passageiro

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Não exige escolaridade

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

01 VAGA

SALGADEIRO

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência com atendimento ao cliente e instalação e ativação do link de internet

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Superior incompleto em Informática

Experiência com manutenção de computadores

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção de redes de computadores

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência na função com informática e internet

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro próprio

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO/ EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na carteira com vendas externas

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e disponibilidade para viagens

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira com vendas externas

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO /DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL

Experiência com vendas externas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AGENTE DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

10 VAGAS

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

MANICURE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PINTOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com Pintura Eletrostática

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com todos os tipos de procedimentos capilares

01 VAGA

COZINHEIRA DE RESTAURANTE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com TIG e MIG

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de calçados

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Ensino Superior em Biomedicina ou Tecnológica em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses com eletrodo, TID E MIG

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento avançado em Excel

01 VAGA

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de consórcio ou produtos de comunicação

Obrigatório CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Auxiliar de Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira com consultório, clínica ou farmácia

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING

Ensino Superior incompleto em Administração, Comunicação ou Jornalismo

Experiência mínima de 06 meses com comunicação

Obrigatória vivência com atendimento ao cliente, Photoshop, Illustrator e CorelDraw

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jacobina

MONITOR DE ALUNOS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VIGILANTE CHEFE DE EQUIPE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Formação de Vigilante

04 VAGAS

VIGILANTE DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Formação de Vigilante

08 VAGAS

VIGILANTE MOTORISTA DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso de Formação de Vigilante

04 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade não exigida

Experiência não exigida

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ANALISTA DE PLANEJAMENTO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ANALISTA DE RH

Ensino Superior completo em RH

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo próprio

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTALADOR E REPARADOR DE REDES

Escolaridade não exigida

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

