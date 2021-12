Vagas de emprego são oferecidas para esta quinta-feira (16); confira a lista

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (16). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para Salvador

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em ADM ou Gestão Comercial - A partir do 1° sem.

Bolsa estágio R$ 750,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Contabilidade – Entre 3° e 6º sem.

Bolsa estágio R$ 600,00 + Benefícios

01 VAGA

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET/WEB DESIGNER (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Web Design, Design Gráfico ou afins – A partir do 4° sem.

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com desossar e cortar carne

Salário R$ 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na preparação e decoração de bolos e recheios variados

Salário R$ 1.200,00 + Benefícios

02 VAGAS

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área de supermercado e compras

Salário R$ 2.000,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimentos com serviços de chaparia

Salário R$ 1.636,47 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em manutenção de vans, sprinter e semelhantes

03 VAGAS

PROFESSOR DE GINÁSTICA RÍTMICA

Ensino Superior completo em Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atividades externas e vivência em vendas (internas ou externas)

05 VAGAS

STUART

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.009,00 + Benefícios

02 VAGAS

COORDENADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Ensino Superior completo em Engenharia e Telecomunicações, Eletrônica ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com projetos/implantação de sistemas de energias renováveis (fotovoltaicos), controle de sistemas, servidores e redes TCP-IP, coordenação de equipes, pacote Office avançado, AutoCAD e inglês intermediário, além de disponibilidade para viagens

01 VAGA

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento básico do código de defesa do consumidor, noções financeiras e operacionais, gestão de estoque e domínio do pacote Office

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 17h.

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área com fabricação de pizzas variadas em forno a lenha, disponibilidade para trabalhar de 16h à meia noite e residir em região de fácil acesso à Pituba

Salário R$ 998,00 + Benefícios

03 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área com fabricação de pizzas variadas em forno a lenha, disponibilidade para trabalhar de 16h à meia noite e residir em região de fácil acesso à Pituba

Salário R$ 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Candeias

AUXILIAR DE PINTURA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em transportadora de combustíveis, conferência de NF´s e residir em Candeias

Acessível a PCD

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Alagoinhas

CRONOANALISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de cronoanálise na fabricação de calçados femininos

01 VAGA

SALGADEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Inhambupe (custos da empresa)

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

SETOR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função com emissão de nota fiscal

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

03 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função com produtos personalizados

Obrigatório possuir conhecimentos em CorelDraw e Photoshop

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para dormir no local de trabalho

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso NR10

01 VAGA

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir carro

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses de função

01 VAGA

CONTADOR

Ensino Superior completo em Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilhéus

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência - Apresentar laudo

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento básico em Informática

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório apresentar carta de referência e residir próximo a rodoviária de Ilhéus

01 VAGA

CHEFE DE FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com área de supermercado

01 VAGA

ATENDENTE DE CARTÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas e cumprimento de metas

01 VAGA

ASSISTENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir conhecimento básico em Informática

01 VAGA

FISCAL DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com área de supermercado

01 VAGA

CHEFE DE MERCEARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com área de supermercado

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilidade na confecção de roupa infantil

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SUBGERENTE DE LOJA

Ensino Superior incompleto em ADM ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com gerenciamento de equipe

01 VAGA

GERENTE DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com gerência administrativa

Obrigatório possuir vivência com gerência de equipe e CNH ‘B’

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com instalação/manutenção em elétrica e CNH ‘A/B’

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo

Experiência com equipes de manutenção e com instalação e manutenção de equipamentos/sistemas de ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

ADMINISTRADOR E CONTADOR (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração e Ciências Contábeis

02 VAGAS

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

CABELEIREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

