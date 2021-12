Vagas de emprego são oferecidas para esta quinta-feira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (22). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para unidades de Salvador

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento avançado de inglês (falar/ler/escrever) e disponibilidade de horário para trabalhar à madrugada

Salário R$ 1.386,00 + benefícios

01 VAGA

SUBCHEFE DE LOJA NO RAMO DO VAREJO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com liderança de lojas do ramo de varejo (será um diferencial se for no ramo infantil) e disponibilidade de horário

01 VAGA

RELOJOEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

OURIVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

CHAVEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

DEPILADORA COM TÉCNICA EM LASER

Ensino Superior completo em Enfermagem, Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

ENDEREÇO: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 17h.

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso Técnico em Eletromecânica ou Eletrônica, conhecimentos básicos de segurança do trabalho, NR10, NR12 e NR35 (apresentar certificados)

Desejável: CNH ‘B’

Salário R$ 1.150,22 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com sistemas de refrigeração como Chiller, Fancoil e sistema VRF

Salário R$ 1.800,00 + benefícios

06 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL, COMERCIAL E PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso Técnico de Elétrica ou Mecânica, vivência na área e NR10

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente, além de possuir vivência em preparo de pratos variados

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente, além de possuir vivência em preparo de pratos variados

02 VAGAS

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO EM EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO PARA CAMINHÕES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso Técnico de Refrigeração, vivência em manutenção de caminhões frigoríficos Carrier ou Themoking e disponibilidade de morar em Feira de Santana

01 VAGA

OPERADOR DE CENTRAL DE CONCRETO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com fabricação de biscoitos e fácil acesso ao bairro Jardim das Margaridas

02 VAGAS

COORDENADOR DE CURSO DE ENFERMAGEM

Ensino Superior completo com Pós-Graduação em Enfermagem ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de seguros, planos de serviços e cartões

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Feira de Santana

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

02 VAGAS

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas diretas

25 VAGAS

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Ensino Técnico completo de Mecânico de Empilhadeira

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

CHAVEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em afiação, chave codificada e troca segredo

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas externas

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com vendas de consórcio

04 VAGAS

CUIDADOR DE IDOSO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir referencia e disponibilidade para dormir no local do trabalho e jornada de segunda a sexta

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir todo o material necessário para realizar o seu trabalho

03 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir todo o material necessário para realizar o seu trabalho

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Alagoinhas

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AUXILIAR DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

COLCHOEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA AUXILIAR

Ensino Médio completo

Experiência na função em atendimento, e-mail e pacote Office (Básico)

Obrigatório possuir CNH ‘A/E’

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Contábeis

Experiência na área fiscal ou contábil

Obrigatório residir em Cruz das Almas

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

DOCEIRA/SALGADEIRA

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COBRANÇA

Ensino Superior cursando Administração ou Contábeis

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função em estofados

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir carro

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilhéus

COBRADOR DE ÔNIBUS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Técnico, Tecnólogo ou Superior completo em Administração ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto - A partir do 6° Sem. (cursando)

Obrigatório possuir conhecimento em informática básica e pacote Office

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira de trabalho com RH

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em comida Italiana e Contemporânea

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em comida á la carte

01 VAGA

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso NR35

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para viagem

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO/AGENTE DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir curso de vigilante

05 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando - A partir do 4° Sem.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência intermediária com pacote Office, principalmente Excel

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses em Liderança de Equipe

Obrigatório possuir vivência avançada em Informática

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de serviços

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR DE AUTOS

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Mecânica ou Eletromecânica

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso em andamento ou completo em Saúde Bucal

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BOTIJÃO A GÁS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com entregas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso MOPP

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas externas

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A’

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE CAMINHÃO DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior cursando em Ciências Contábeis - A partir do 3º Sem.

Experiência em Excel Intermediário

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Teixeira de Freitas

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

MECÂNICO DE MÁQUINAS FLORESTAIS (JOVEM APRENDIZ)

Exclusiva para Jovem Aprendiz

Ensino Médio cursando ou completo

30 VAGAS

MECÂNICO DE DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE MÁQUINAS FLORESTAIS

Ensino Médio completo

Experiência em operações de máquinas florestais, Harvester, Forwarder, Feller e outros

Obrigatório possuir CNH ‘C’ e cursos em Mecânica Básica, Hidráulica Básica, Elétrica Básica e Solda

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e veículo próprio

02 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo em ADM, Gestão Empresarial, Ciências Econômicas/Contábeis ou afins

Experiência mínima de 06 meses em rotinas administrativas

06 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos de NR10 e NR35

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos de NR10 e NR35

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos de NR10 e NR35

01 VAGA

ENGENHEIRO MECÂNICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos de NR10 e NR35

01 VAGA

VAQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

INSTRUTOR EDUCACIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira nas áreas de vendas, telemarketing e comercial

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

03 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA DE RH

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Juazeiro

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

01 VAGA

TRABALHADOR AGRÍCOLA POLIVALENTE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VIGILANTE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

