Vagas de emprego são oferecidas para esta quarta-feira; confira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quarta-feira (28). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para unidades de Salvador

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO MÉDICO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto – A partir do 1º ano

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Bolsa auxílio R$ 500,00 + benefícios

04 VAGAS

EDITOR DE TEXTO E IMAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, curso concluído de Web Design, MKT ou afins, amplo domínio no CorelDRAW, PowerPoint e Office e habilidade em elaboração de Layout para banner e folheteria

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como vendedor de óticas

02 VAGAS

GERENTE DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade e flexibilidade de horário

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

03 VAGAS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em pintura automotiva

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em aparelhos celulares

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar como vendedor autônomo

05 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

ENDEREÇO: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade de horário e atuação em construção civil

05 VAGAS

FIGURINISTA DE ESPETÁCULO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área com costura, cortes e figurinos

Desejável: ensino Superior em Design ou Moda

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Técnico completo em Logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de transporte

01 VAGA

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, com sistema RM, com controle do ativo fixo e conhecimento avançado do Excel

Salário R$ 1.926,22 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Técnico completo em Manutenção ou Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de manutenção, conhecimento em elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura, além de NR-10 atualizado

Desejável: Conhecimento em Instituição de ensino Superior

Salário R$ 1.673,46+ benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo em ADM, Ciências Contábeis ou Gestão Empresarial

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com atendimento e rotinas administrativas

06 VAGAS

CABELEIREIRO AFRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Cabeleireiro, vivência com escova e disponibilidade para contratação por MEI, conforme lei 13.352/16 (Salão-Parceiro Profissional-Parceiro)

01 VAGA

CABELEIREIRO UNISSEX

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Cabeleireiro, vivência em escova e disponibilidade para contratação por MEI, conforme lei 13.352/16 (Salão-Parceiro Profissional-Parceiro)

01 VAGA

CABELEIREIRO TINTURISTA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Cabeleireiro, vivência em escova e disponibilidade para contratação por MEI, conforme lei 13.352/16 (Salão-Parceiro Profissional-Parceiro)

01 VAGA

BILHETEIRO DE TRANSPORTES COLETIVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como caixa e disponibilidade de horário

Salário R$ 954,00 + benefícios

05 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO EM EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO PARA CAMINHÕES

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em manutenção de caminhões frigoríficos, ‘Carrier’ ou ‘Thermoking, além de disponibilidade para residir Feira de Santana/BA

01 VAGA

ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR

Ensino Superior completo na área de TI

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na área, em pacote Office (nível avançado), redes, internet, sistemas operacionais, web service, FTP e SoapUI

Salário R$ 3.096,50 + benefícios

01 VAGA

>> Vaga exclusiva para a unidade CAPAZ do SineBahia de Salvador

ENDEREÇO: Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Vigilante

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Candeias

PORTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto, conhecimento básico em informática e residir em Candeias

04 VAGAS

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto, conhecimento básico em informática e residir em Candeias

12 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AUXILIAR DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

ANALISTA DE SUPORTE

Ensino Superior em Ciências da Computação ou Sistema de Informação ou Redes de Computadores

Experiência na função

01 VAGA

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

03 VAGAS

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

COLCHOEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Contábeis

Experiência na área fiscal ou contábil

Obrigatório residir em Cruz das Almas

01 VAGA

DOCEIRA/SALGADEIRA

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função em estofados

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir carro

01 VAGA

>> Vaga exclusiva para Morro do Chapéu

ADMINISTRADOR DE FAZENDA

Ensino Técnico completo em Agricultura

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e residir na região de Utinga/BA

Desejável: Vivência com cafeicultura

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto - A partir do 4° Sem.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office, principalmente Excel

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso Técnico de Refrigeração

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

MANICURE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABELEIREIRO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento avançado em informática

01 VAGA

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso em andamento ou completo em Saúde Bucal

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BOTIJÃO A GÁS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com entregas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso ‘MOPP’

03 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO À DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis - A partir 3º Sem.

Experiência em Excel (nível intermediário)

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório residir em Andorinha ou mediações

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CARREGADOR EM ARMAZÉM

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na Função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Barreiras

AJUDANTE DE ELETRICISTA (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

ASSISTENTE TÉCNICO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AGENTE OPERACIONAL DE ESTAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SECRETÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MOLEIRO DE CARGA PESADA

Ensino Fundamental completo

Experiência como moleiro de carretas

02 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Ensino Superior em Ciências da Tecnologia da Informação

Experiência na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Experiência com vendas externas

Obrigatório possuir disponibilidade para viagem, conhecimento básico em informática, CNH ‘A’, moto própria e habilidade em tecnologia

03 VAGAS

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

GESTOR DE ÁREA/SERVIÇO AO CLIENTE

Ensino Superior completo em ADM, Telecomunicação, Processamento de dados, Engenharia ou afins

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir disponibilidade para atuação comissionada

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

adblock ativo