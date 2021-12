Vacinação contra Febre Aftosa começa dia 1º em todo o Estado

De 1º a 31 de maio será realizada a primeira etapa de vacinação contra a Febre Aftosa em todo os municípios baianos. Bovinos e bubalinos de todas as faixas etárias deverão ser vacinados e declarados nesta etapa. Depois da vacina, os produtores têm até 15 dias para declarar a vacinação junto à Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) pela internet ou nos escritórios da agência distribuídos pelo Estado. A expectativa da ADAB é que 9,8 milhões de cabeças sejam vacinadas, representando 96% de taxa de vacinação do rebanho.

O produtor deverá adquirir as vacinas em uma revendedora autorizada, loja de produtos agropecuários, devidamente, cadastrada na ADAB. Os proprietários que não vacinarem o rebanho durante o período da campanha e não fizerem a declaração serão multados no valor de R$ 53 por cabeça não vacinada e R$ 160 por propriedade não declarada, ficando impedido de vender ou transportar o rebanho. Ainda conforme orientação da entidade, é necessário vacinar os animais também contra a Brucelose. Além disso, o produtor deverá declarar outros animais, como equídeos, ovinos, caprinos, suínos, aves e peixes. Ao manter o cadastro atualizado, o produtor pode ter acesso aos programas do Governo, com distribuição de animais, milho e financiamentos bancários.

Conforme dados da ADAB, a Bahia possui 21 anos livre da Febre Aftosa e busca a manutenção do status de zona livre de Febre Aftosa concedido à Bahia pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), pelo 17º ano consecutivo. Com esse status, o objetivo agora é evoluir o Estado e todo país para zona Livre de Febre Aftosa, sem vacinação, a partir de 2021.

