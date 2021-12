UPB teme colapso de UTIs com aglomerações no São João

O risco de aglomeração nos municípios durante o período dos festejos juninos é uma preocupação atual da União dos Municípios da Bahia (UPB). O presidente da entidade, Zé Cocá, que também é prefeito de Jequié, faz um alerta para que os gestores reforcem a fiscalização nas cidades e, sobretudo, pede à população consciência de não se aglomerar, sob o risco de haver colapso nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

“A gente viu um boom de casos logo após a Semana Santa, quando as famílias se reuniram, e o São João é preocupante. Se a população não tiver consciência, não tem órgão fiscalizador que conseguirá conter a situação. É momento de manter o distanciamento, não aglomerar, para que a gente não tenha uma terceira onda com muito mais força. Os leitos de UTI estão com ocupação oscilando em 80% e, se tivermos um aumento drástico agora, corremos sérios riscos de ter um colapso na rede de saúde do Estado da Bahia”, disse Zé Cocá.

O presidente da UPB falou, ainda, que é preciso cobrar da União a compra de vacinas, ressaltando que o sistema de saúde tem registrado o aumento de internações da população na faixa etária de 30 a 40 anos e que é preciso ampliar a imunização para conter a transmissão do coronavírus. “Quando chegarmos aos 30 anos, que é a população mais ativa, imagino que a gente tenha uma queda. Mas precisamos pressionar o governo federal para aquisição de mais vacinas. O que vai resolver nosso problema é a vacinação”.

