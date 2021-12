UPB faz campanha contra aglomeração no São João

A União dos Municípios da Bahia (UPB) montou uma campanha de conscientização para pedir que a população não aglomere durante o período junino. “Pule a fogueira da Covid neste São João. Diga não à aglomeração” é o mote da campanha, que conta com vídeo, cards de redes sociais e spot de rádio.

O presidente da UPB, Zé Cocá, afirma que os prefeitos de municípios no interior da Bahia estarão atentos para conscientizar a população e fazer cumprir os decretos com medidas restritivas.

“Sabemos que é uma cultura da população de curtir as festas em família, mas não podemos brincar com a vida. Precisamos conscientizar as pessoas de que os leitos de UTI estão com ocupação de mais de 80% e estaremos firmes, com fiscalização e o apoio da Polícia Militar, para coibir as festas clandestinas”, afirma o gestor, que é prefeito do município de Jequié, no Sudoeste baiano.

Zé Cocá diz estar ciente de que as pessoas estão cansadas das medidas restritivas. "Mas relaxar agora pode levar a um colapso do sistema de saúde no Estado. Precisamos criar caminhos para reforçar a importância dos protocolos, como o uso de máscara, a higienização das mãos e, sobretudo, não aglomerar neste São João. As prefeituras vão fazer o seu papel para que não tenhamos, de fato, uma quarta ou quinta onda do Coronavírus na Bahia”.

