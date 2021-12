UPB emite nota em apoio à Polícia Militar

A nota emitida pela União dos Municípios da Bahia (UPB), na terça-feira (25), em apoio ao trabalho da Polícia Militar, repudia a atitude do cantor e deputado federal Igor Kannário, durante a passagem do trio elétrico, na segunda-feira (24), no Campo Grande. “Somos contra a violência e a favor do respeito às instituições. A Polícia Militar da Bahia garante a ordem, a segurança e permite que os foliões brinquem com tranquilidade no Carnaval de Salvador. A PM-BA é uma instituição séria que merece o respeito de todos os cidadãos”, defende a UPB.

O artista e parlamentar criticou os agentes presentes no local da folia, enquanto desfilava com seu trio: “quero uma vaia para a Polícia Militar da Bahia”, disse. Ainda durante a sua passagem pelo corredor de camarotes das televisões, Kannário declarou: “se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Polícia Militar”.

adblock ativo