Universitária é contemplada com Bolsa de Estudo 100%

Foi divulgado o tão aguardado resultado da campanha “Bolsa 100% E+B”, do Educa Mais Brasil. O sorteio foi realizado no dia 23 de setembro de 2020, pela Loteria Federal, e a apuração foi feita no dia 29 do mesmo mês. A contemplada foi a estudante do 4º semestre de Administração, Gisele de Liz, de Santa Catarina (SC).

O período de participação, iniciado em 3 de outubro de 2019, acabou sendo prorrogado por conta da pandemia até 20 de setembro de 2020. De acordo com o regulamento da promoção, estiveram aptos à participação no sorteio todos os estudantes inscritos em algum curso ( graduação , pós-graduação , educação básica , cursos técnicos , idiomas , profissionalizantes e pré-vestibular/Enem ) com bolsa do Educa Mais Brasil.

Após a inscrição no site e pagamento da pré-matrícula da bolsa de estudo, automaticamente foi atribuído ao cadastro do estudante um Número da Sorte, composto por número de ordem e série.

Cursando a sua primeira faculdade, a premiada Gisele recebeu com surpresa a notícia de que ganhou uma bolsa de estudo integral pela campanha do Educa. E veio na melhor hora, como destaca a contemplada: “Estava pensando em trancar o semestre na faculdade, porque estava difícil para pagar e essa bolsa vai ajudar muito, vou poder continuar os estudos. Estou bem contente. Chegou na hora certa!”.

A oportunidade vai possibilitar que a estudante continue o sonho de fazer faculdade, situação que está ainda mais desafiadora para muitos brasileiros por conta da pandemia.

Bolsas de estudo

O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, oferta bolsas de estudo de até 70% em milhares de instituições de ensino do país. As bolsas ficam disponíveis o ano inteiro, no site do Educa, e podem ser contratadas em qualquer época do ano, sem a necessidade de apresentar comprovante de renda ou nota do Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

