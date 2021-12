Universidades da Coreia do Sul ofertam cursos de verão

Você é um apaixonado pelo K-pop (gênero musical originado na Coreia do Sul) e por tudo que envolve a cultura de lá? Este é o seu momento. Algumas universidades coreanas oferecem cursos de verão para você aprender a língua, vivenciar a cultura do país ou estudar qualquer outra disciplina de sua escolha. Este é o caso da SungKyunKwan University, mais conhecida como SKKU.

A SKKU é uma das instituições de Ensino Superior mais importantes da Coreia do Sul. Fundada em 1390, ela tem uma opção que desperta o interesse de muitos estudantes internacionais: o Semestre de Verão Internacional - curso de quatro semanas que atrai não só estudantes de todas as partes do mundo, como também professores estrangeiros.

Realizado sempre entre junho e julho, o curso tem variadas disciplinas nas áreas de Negócios e Gestão, Engenharia e Ciências da Computação, Economia, Ciências Sociais, Ciências de Dados e Física e Língua e Estudos Coreanos. Todas as aulas são ministradas em inglês e cada disciplina equivale a três créditos acadêmicos. Cada estudante só pode cursar, no máximo, três delas por programa.

Uma disciplina custa KRW 1.400.000 - aproximadamente R$ 4.700 e, para duas ou três disciplinas, o valor é KRW 2.400.000 - aproximadamente R$ 8.160, mais uma taxa de inscrição. A universidade também oferece opções de dormitórios para os estudantes internacionais dentro do campus. As inscrições acontecem sempre em janeiro pelo site do ISS .

Para embarcar nessa experiência é necessário ter o inglês fluente. E, como as inscrições só começam em janeiro, existe bastante tempo para se preparar até lá. Para isso, você pode contar com a ajuda do Educa Mais Brasil . O programa tem 15 anos de mercado e já beneficiou um milhão de estudantes com suas bolsas de estudo para várias modalidades de ensino, inclusive, para cursos de idiomas . Acesse o site do programa e confira as oportunidades. As inscrições são gratuitas.

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil

adblock ativo