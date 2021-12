Universidade oferece bolsas para graduação e mestrado na Itália

A Università Commerciale Luigi Bocconi oferece bolsas de estudo para graduação e mestrado na Itália com o intuito de atrair os melhores talentos para a instituição. Os candidatos podem optar por concorrer as bolsas de mérito ou de necessidade financeira, que exige comprovação da situação das finanças da família. As inscrições seguem até o dia 5 de junho.

As oportunidades são válidas para os cursos de graduação em Administração , Finanças e Ciências Políticas. A bolsa Merit Scholarship leva em consideração o desempenho escolar do estudante no momento da seleção. O público-alvo do programa de bolsas são os estudantes que não possuem cidadania italiana e nem tenham diploma de ensino médio em uma escola italiana.

Para efetuar a sua candidatura é necessário enviar currículo acadêmico, certificado de idiomas, carta de motivação e notas em testes como o SAT ou o Bocconi Test, promovido pela própria instituição. Entre os benefícios para os selecionados estão quitação de custos com anuidade e acomodação gratuita no campus. A inscrição para graduação está disponível no site da Bocconi .

Bolsa de estudo para mestrado na Itália

A universidade também oferta bolsas para mestrado na Itália em cursos nas áreas de Economia, Administração, Finanças e Ciências Sociais. Ao todo são dez cursos, dos quais nove possuem aulas ministradas totalmente em inglês. Assim como acontece para a graduação, na pós-graduação é possível concorrer por mérito e situação financeira.

Interessados devem enviar resultados do GMAT ou GRE, histórico escolar, currículo acadêmico e carta de motivação. Além disso, a instituição exige comprovação de proficiência no idioma do curso. A inscrição pode ser feita no site da instituição .

