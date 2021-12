Unidades de Saúde do interior e da Capital terão atendimento emergencial intensificado no Carnaval

Neste Carnaval, a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) investiu R$1,4 milhões para dar conta da demanda ampliada de atendimentos. Nos cinco dias de folia, serão ao todo 2.039 plantões extras. Pelo interior da Bahia, haverá unidades estaduais de Saúde de prontidão para dar conta de pacientes necessitando de assistência de urgência e emergência nas cidades de Porto Seguro (Extremo Sul), Lauro de Freitas (RMS), Barreiras (Oeste), Seabra (Chapada Diamantina), Ilhéus (Sul), Jequié (Centro Sul), Guanambi (Sudoeste) e Juazeiro (Norte).

De acordo com o subsecretário, Adil Duarte, as ações estão divididas em dois grupos: de prevenção e de assistência. O gestor explica que “a adição de postos de trabalho está incluída nesse segundo segmento e que há uma atuação por parte da Corregedoria da SESAB, que verifica o funcionamento das unidades públicas do Estado, avaliando, inclusive, o recurso humano.

Em Salvador, os hospitais gerais do Estado (HGE), Roberto Santos (HGRS), Ernesto Simões Filho (HGESF) e o Hospital do Subúrbio (HS) costumam receber os casos de maior gravidade. Apenas no HGE, a unidade de trauma mais solicitada da Bahia, serão 273 plantões complementares. O HGE é o único hospital do Brasil a contar com um Centro de Atendimento de Múltiplas Vítimas. “Em dez minutos, o estacionamento coberto se transforma em uma ampla emergência, capaz de atender um número grande de pacientes, fornecendo equipamentos de ponta, a exemplo de pontos de oxigênio e respiradores”, destaca o gestor.

