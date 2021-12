Unidade Móvel de Atendimento da Defensoria Pública visita dez cidades em maio

Entre os dias 7 e 31 de maio, a Unidade Móvel de Atendimento (UMA) da Defensoria Pública do Estado da Bahia vai passar por dez cidades baianas. São elas: Juazeiro (distrito do Salitre, 7/5), Uauá (9/5), Canudos (10/5), São Francisco do Conde (13/5), Santo Amaro (14/5), Salvador (Estação Nova Lapa, 15/5), Nova Itarana (20 e 21/5), Brejões (23 e 24/5), Cravolândia (28 e 29/5) e Milagres (30 e 31/5).

Com mais de 33 mil quilômetros rodados pela Bahia, a UMA tem como objetivo levar os serviços da Defensoria Pública para mais perto dos moradores que ainda não contam com defensores públicos em seus municípios.“Com estas dez itinerâncias, a UMA avança cerca de 2.500 quilômetros pela Bahia levando a Defensoria, a promoção da cidadania e a garantia dos direitos para aqueles que mais precisam”, destacou o coordenador da Unidade Móvel, o defensor público Marcus Vinícius Lopes de Almeida.

Durante as visitas, que duram o dia inteiro, os defensores públicos realizarão os serviços de exames gratuitos de DNA para investigação e reconhecimento de paternidade, orientação jurídica e resolução extrajudicial dos mais diversos tipos de conflitos apresentados pelos moradores.

adblock ativo