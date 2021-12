Uma das melhores faculdades de Nutrição do Brasil oferta bolsas de estudo

Em tempos de grande quantidade de instituições particulares do Ensino Superior, os quesitos qualidade, professores de excelência e infraestrutura são fundamentais na hora de decidir qual instituição escolher para tirar o sonhado diploma. Segundo o levantamento realizado este ano pelo MEC, foram apontadas as melhores faculdades do curso de Nutrição . Entre as tops, 10 eram públicas e cinco particulares. Uma delas é a Unip.

Corpo docente, desempenho dos alunos, infraestrutura, didática pedagógica usada pela instituição e a boa pontuação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) são alguns dos quesitos de avaliação do curso. No país, 344 faculdades e universidades são autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) a ofertar o curso superior de Nutrição, inclusive com os cursos a distância.

Entre as instituições que se destacaram no setor público estão: Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Goiás, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Alfenas e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Dentre as universidades particulares, a Unip é uma das tops e teve nota máxima do ENADE. E a novidade é que além da excelência máxima do curso de Nutrição na instituição, os alunos podem contar com bolsas de estudo pelo Educa Mais Brasil, com descontos que chegam até 70% nas mensalidades.

Para quem não conhece, o campo de atuação de trabalho do nutricionista está na área de saúde, clínica, segurança alimentar, indústria, produtos alimentares, avaliação nutricional. Podendo atuar em hospitais, escolas, empresas, restaurantes, e muitos outros locais que necessite deste serviço.

Coordenadora-auxiliar do curso de Nutrição da Unip, de Sorocaba, Denise Alves Gonçalves destaca o diferencial que faculdade oferece aos seus alunos. “Começamos com o estilo de avaliação. A gente prepara antes esses alunos, basicamente com nivelamento para melhorar o desenvolvimento dos estudantes ao longo do curso. Evoluímos também com os sistemas de avaliação, melhoramos as provas para tentar deixar parecidas com as avaliações do ENADE, assim os alunos são treinados com questões já textualizadas e com carga horária maior. O bom é que eles saem da faculdade preparados para o mercado de trabalho. Já tivemos ex-alunos que passaram em provas de concurso público”, acrescenta.

Denise considera o programa de estágio da faculdade outro diferencial que contribui para a qualidade de ensino. “Temos um diferencial no estágio, com supervisão e orientação. Os orientadores ficam in loco, ou seja, junto com os alunos”, destaca, lembrando que a Unip ainda conta com boa infraestrutura de biblioteca, sala de informática, laboratórios, clínica de nutrição de atendimento, onde os alunos trabalham a partir do 7º semestre.

Bolsas de estudo

Tem interesse em cursar Nutrição? A Unip é parceira do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país.

