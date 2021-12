Uesb retoma aulas remotas a partir da próxima segunda-feira

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) irá retomar as aulas de graduação na próxima segunda-feira, 19, de forma remota. O retorno foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da instituição. As aulas prosseguirão o semestre letivo de 2019.2, que foi interrompido em razão da pandemia do novo coronavírus. Os colegiados de cada curso vão passar todos os detalhes aos alunos.

“A administração da Uesb conseguiu cumprir todas as etapas previstas, desde a decisão do Consepe de 9 de julho [que aprovou o Ensino Remoto Emergencial na Instituição]. Para nós, é motivo de alegria a retomada do ensino de graduação, voltando às atividades de estudo, trabalhos e pesquisas, para finalizarmos 2019.2”, afirmou o pró-reitor, o professor Reginaldo Pereira.

A Uesb será a primeira universidade pública do estado a retomar semestre regular. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) iniciou um semestre complementar, isto é, que não é válido como complemento do que foi suspenso por causa da Covid-19.

