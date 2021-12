Túneis de desinfecção e material hospitalar chegam em cidades do interior baiano

Túneis de desinfecção desenvolvidos pelo Senai-Cimatec e insumos hospitalares foram enviados pelo Governo do Estado para diversos municípios baianos. A ação tem como objetivo fortalecer o combate ao Coronavírus no interior e faz parte da força-tarefa conduzida pelas secretarias estaduais do Planejamento (SEPLAN) e de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Seis túneis de desinfecção foram encaminhados para Irecê, Remanso, Itabuna, Camacã, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Além disso, foram enviados para diversos municípios 347.500 máscaras de tecido e TNT e 1.240 litros de álcool gel para hospitais, 25 bolhas de contenção e 1.460 protetores faciais de acrílico. Foram 133 mil máscaras para Irecê, João Dourado, Lapão, Central, Canarana, Xique-Xique, Jussara, Ibipeba, Ibititá, São Gabriel, Itaguaçú, Cafarnaum, América Dourado, Barra do Mendes, Uibaí, Presidente Dutra, Mulungu do Morro e Barro Alto. Também para Irecê foram enviados 195 litros de álcool em gel, uma bolha de contenção e 600 protetores faciais.

Juazeiro e Remanso também receberam 12 bolhas de contenção, 60.500 máscaras, 352 litros de álcool em gel, além de 600 protetores faciais para Juazeiro. Mais 42 mil máscaras foram enviadas para Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Curaçá, Pilão Arcado, Sobradinho e Uauá. Já para os municípios de Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo e Senhor do Bonfim foram encaminhadas 50 mil máscaras. Senhor do Bonfim também está recebendo duas bolhas de contenção, uma bolha de intubação, 100 litros de álcool em gel e 50 protetores faciais.

Para Itabuna, Camacã e Pau Brasil, no Sul da Bahia, foram enviadas 62 mil máscaras, 593 litros de álcool gel, além de 210 protetores faciais. Para Itabuna ainda foram encaminhadas nove bolhas de contenção e uma de intubação.

“Este envio tem ocorrido sistematicamente para manter as unidades de Saúde abastecidas com itens essenciais para o atendimento hospitalar, neste momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19”, afirmou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

