Trote solidário: entenda essa nova modalidade que diz não a violência

O trote universitário é uma espécie de ritual de passagem para o nível superior. No entanto, alguns veteranos pegam pesado nas “brincadeiras” que defendem como tradição. Nesse momento, ser obrigado a andar sujo de tinta nas avenidas próximo a faculdade, não parece nada demais perto de atos de extrema humilhação e violência que ocorrem a cada início de ano letivo nas universidades.

Após diversas denúncias de casos de violência e até a morte de alguns calouros durante os trotes, as faculdades estão incentivando o trote solidário. Saem de cena as pinturas corporais, banho de ovo e outras situações humilhantes. Entra a solidariedade. No trote solidário organiza-se, por exemplo, doação de sangue, de alimentos, visita a creches e asilos e outras campanhas educativas.

A preocupação de realizar trotes solidários já existe em diversas universidades do Brasil. “O trote solidário serve para conscientizar os alunos que estão entrando na faculdade e também para auxiliar em alguns projetos internos que sempre acontecem na faculdade”, conta Raiane Santana, estudante da Unime , universidade parceira do Educa Mais Brasil. No trote de Raiane, os estudantes arrecadaram 17kg de ração que foram doados para o projeto Amigo dos Animais. “A cada calouro que participa pedimos um quilo de ração”, explica.

A Faculdade Jorge Amado (Unijorge), que também é parceira do Educa Mais Brasil, é outra universidade que sempre realiza os trotes solidários. Entre as ações promovidas pela faculdade destaca-se a que foi desenvolvida no Parque da Cidade, onde os alunos fizeram coleta seletiva, distribuíram mudas de plantas e promoveram a doação de livros. Em uma outra ação, na Praça da Independência, foi feita pintura dos bancos e pilastras, além de trabalho educativo com campanhas nas áreas de Saúde e Cidadania.

