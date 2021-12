Três municípios baianos terão R$ 6,5 milhões em investimentos

Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Ilhéus serão beneficiados com investimentos de R$ 6,5 milhões e cerca de 100 novos postos de trabalho. Os protocolos de intenções, assinados na última semana com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), resultaram na implantação e ampliação de fábricas nesses municípios baianos.

“Atrair novos empreendimentos de ramos diferentes para a Bahia dá mais fôlego no trabalho desempenhado pelo governo do Estado. Gerar emprego e renda para os baianos é fundamental em nosso trabalho. Os recursos beneficiam muitos moradores locais que estão a procura de emprego, principalmente com as unidades implantadas e ampliadas”, destacou o superintendente de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos da SDE, Deraldo Alves.

No segmento de Alimentos, a indústria Açaí Fruit Show, localizada em Feira de Santana, investirá R$ 2,3 milhões na ampliação de sua unidade industrial, destinada à produção de cremes de açaí e de outras frutas, além de copos, potes personalizados e tampas. A capacidade de produção de creme é de 435 mil litros por ano e 320 mil unidades, por ano, de copos, potes e tampas. A fábrica pretende manter os 13 empregos existentes e promover a geração de até 40 novos postos de trabalho.

A Maxplast Indústria de Artefatos de Plásticos LTDA, no segmento de plástico, investirá R$3 milhões para a ampliação e modernização de sua unidade industrial, destinada à fabricação de acabamentos, forros e plastilon PVC, mangueira corrugada, tubos e acessórios de plástico, porta sanfonada entre outros, no município de Santo Antônio de Jesus. A indústria pretende manter os 72 empregos e promover a geração de outros 40.

Já no segmento de Informática, a JMX Importação e Comércio investirá R$ 1,2 milhão para a implantação de uma unidade produtiva voltada à fabricação de gateways, UDP, PCI FXO, hubs e telefone IP. Com a capacidade de produção de 10,4 mil unidades por ano, no município de Ilhéus. A empresa prevê a geração de 12 novos empregos diretos.

