Três municípios baianos que receberam 'kit-Covid' registram número alto de óbitos

Os municípios baianos de Vitória da Conquista, Itapetinga, Jequié, Porto Seguro, Feira de Santana e Vera Cruz estão entre os destinos das 7,4 milhões de comprimidos de cloroquina distribuídos pelo governo federal, através do Ministério da Saúde. Três deles - Feira de Santana, Vitória da Conquista e Jequié - que estão entre as dez cidades baianas com maior número de óbitos por residência - receberam o "kit-Covid", composto por difosfato de cloroquina 150 mg e hidroxicloroquina 200 mg, enviados para o tratamento precoce no combate à Covid-19, totalizando 280.500 comprimidos.

Em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, Feira de Santana é a segunda no ranking, com 547 mortes; Vitória da Conquista vem na quarta colocada, com 354 óbitos; e Jequié registrou, até a última segunda-feira (15), 245 óbitos. Em relação ao número de casos registrados, as três cidades ainda permanecem entre as 10 que mais têm infecções confirmadas pelo Coronavírus. Feira de Santana já registrou 31.597 casos, Vitória da Conquista tem 22.374 e Jequié já contabilizou 12.666 casos de Covid-19.

O município baiano que mais recebeu comprimidos de difosfato de cloroquina de 150mg foi Porto Seguro: 80 mil, em dois lotes de difosfato de cloroquina de 150mg. Já Feira de Santana recebeu 56 mil comprimidos; Vitória da Conquista foi destino de 50 mil comprimidos em apenas um lote. Jequié recebeu, ao todo, 13 mil e 500 comprimidos e Itapetinga, 9 mil comprimidos do medicamento.

Já Madre de Deus e Vera Cruz receberam a hidroxicloroquina de 200mg, tendo recebido, respectivamente, 9 mil comprimidos e 4 mil e 500 comprimidos. (Informações do Bahia Notícias).

adblock ativo