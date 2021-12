Três destinos baianos têm destaque em ranking de viagem nas férias de julho

Três destinos baianos ganham destaque no ranking de agência de viagens para as férias de julho, podendo a ocupação hoteleira chegar a 85%. Conforme dados da operadora e agência de viagens CVC, no Top 10 de lugares mais procurados pelos turistas de todo o Brasil estão Porto Seguro, no Extremo Sul, que ocupa a segunda posição dos mais procurados; Praia do Forte, no Litoral Norte, em oitava colocação, e Salvador, na nona. O panorama foi solicitado pela Agência de Notícia do Ministério do Turismo, que consultou representantes de agências/operadoras de viagens, de hotelaria e de sites de busca na internet.

O Top 10 teve como base pesquisa da CVC, maior operadora de turismo da América Latina, a partir de orçamentos solicitados às 1.200 lojas da agência em todo o país, entre os meses de janeiro e de março. A região Nordeste ficou com 65% das preferências, com oito cidades entre as mais procuradas.

O diretor de produtos terrestres nacionais da CVC, Claiton Armelin, afirma que o brasileiro gosta de viajar para o Nordeste. “E a Bahia, como um todo, sempre foi o Estado mais procurado, por conta do seu imenso litoral e estrutura hoteleira”. Ainda segundo ele, no meio do ano os turistas procuram a região por fatores como temperatura amena, eventos de São João, que impulsionam o turismo, e por ser um período de ‘média estação’, com tarifas atrativas e boa relação custo-benefício.

Porto Seguro é, historicamente, o destino líder em vendas na CVC, de acordo com Armelin. “Se antes recebia um público jovem, atraído pelo sucesso da lambada e da axé music, hoje atrai cada vez mais famílias, graças à readequação da rede hoteleira para uma estrutura de resort, com equipamentos para crianças”. Já a preferência pelo Litoral Norte, na avaliação do diretor da CVC, devia-se, em grande parte, ao fato de Salvador ter investido, nos últimos anos, no turismo de negócios, levando os turistas de lazer a procurarem os estruturados resorts da Praia do Forte e regiões próximas. “Há dois anos, no entanto, esta situação vem mudando. A imagem de Salvador como destino turístico de lazer vem sendo reforçada, principalmente, pelas reformas e inovações que os poderes públicos e privados estão desenvolvendo, como a recuperação da orla e os museus, resultando em crescente número de diárias na capital”, considera.

A Associação das Agências de Viagens (ABAV), que tem representação em todos os Estados brasileiros, registra que 65% dos pacotes comercializados no período são para destinos nacionais, mesmo em ano de Copa do Mundo. “Entre os domésticos, os mais demandados têm sido Maceió (AL) e Porto de Galinhas (PE), que concentram grande número de resorts e costumam ser mais frequentados por famílias. Esse é o principal perfil de público na temporada de julho”, informa a associação.

Top 10 dos destinos preferidos para as férias de julho, de acordo com a CVC:

1º Maceió (AL)

2º Porto Seguro (BA)

3º Fortaleza (CE)

4º Porto de Galinhas (PE)

5º Natal (RN)

6º Gramado (RS)

7º Foz do Iguaçu (PR)

8º Praia do Forte (BA)

9º Salvador (BA)

10º Balneário Camboriú (SC)

