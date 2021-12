Treineiros: o pré-vestibular antes da hora

Você que ainda não terminou o Ensino Médio, sabia que é possível prestar um vestibular mesmo assim? Você pode passar a integrar um grupo chamado de treineiros. A expressão indica candidatos que ainda estudam, mas prestam as provas, exclusivamente, para treinar. Mesmo não tendo a possibilidade de se matricular e iniciar um curso de graduação , já que não concluíram o segundo grau, os estudantes podem ter a experiência de responder a prova antes do famoso “pra valer”.

Os vestibulandos se sentem cada vez mais amedrontados com o ritmo intenso de estudos e com a incerteza de saber, se conseguirão ou não, a desejada aprovação. E foi com o objetivo de satisfazer a necessidade e ansiedade desses estudantes, que a categoria foi criada. É por meio desse treino que o jovem se familiariza com detalhes importantes do processo seletivo para o qual deseja concorrer futuramente.

A busca pelo conhecimento e por um melhor desempenho é o que leva milhares de estudantes a serem treineiros. “Treinar antes é uma forma de se preparar fisicamente e mentalmente porque as provas exigem um grande desgaste físico e mental. Dessa forma, além de me preparar melhor antes de prestar o vestibular válido, eu ainda consigo testar o meu nível de raciocínio e paciência”, afirmou a estudante Diná Teles.

Muitos jovens têm passado pela experiência e tirado bom proveito dela. Mas é preciso equilíbrio, seja qual for o resultado obtido. Se for alcançado desempenho positivo, deve-se ter cuidado com o excesso de autoconfiança, que pode influenciar na dedicação aos estudos. Já diante de um resultado negativo, é importante que o jovem tire o mesmo proveito da oportunidade, procurando não se abater e dedicando-se às áreas de conhecimentos que precisam de mais reforço.

Mesmo para treineiros, é importante manter a calma e saber lidar com os imprevistos. “Se você está fazendo o vestibular definitivo, precisa ter ainda mais calma. O fato de ser treineiro ajuda bastante, mas tem toda uma pressão familiar e a pessoa acaba se cobrando mais. Precisamos estar bem tranquilos para não deixar que isso influencie”, disse a estudante Annie Gabrielle, que fez o vestibular para quatro instituições diferentes.

Entretanto, há alguns aspectos que devem ser observados pelos jovens antes de fazer o vestibular como treineiros. Em primeiro lugar, é importante respeitar o tempo e o espaço escolar do jovem, incluindo estabelecimento de relações pessoais, ganho de autonomia e, principalmente, amadurecimento. Além disso, o Ensino Médio é Fundamental para a vida escolar do jovem e não deve servir apenas como um preparatório pré-vestibular.

Além disso, prestar vestibular como treineiro não é recomendado para alunos muito jovens, do 1º ano do ensino médio, pois eles ainda não têm maturidade emocional suficiente. Se o estudante começa a se preocupar muito cedo com o vestibular torna-se ansioso e acaba fazendo com que a ideia do pré-vestibular se torne ainda mais angustiante.

Uma curiosidade importante é que modalidade treineiro é regulamentada e categorizada de maneira diferente em cada processo seletivo. Assim, é recomendável que o aluno procure detalhes no Manual do Candidato. As maiores universidades do Brasil oferecem essa oportunidade de vivenciar e se familiarizar com os pequenos detalhes do vestibular para se preparar melhor.

E se já estiver apto a começar uma graduação

Ser treineiro é preparar-se para uma importante etapa da vida. O momento decisivo de escolher uma profissão merece dedicação e muita persistência. Afinal, ingressar na sonhada faculdade não é tarefa fácil. Muitos jovens precisam de apoio, como o de programas como o Educa Mais Brasil . O maior programa de inclusão educacional do país oferta bolsas de estudos de até 70% para jovens e adultos em diversas universidades e em todas as regiões do Brasil. Os estudantes interessados devem clicar aqui e fazer sua inscrição.

Como as universidades federais lidam com a modalidade

As universidades federais possuem ingresso unificado por meio do SISU, que define os treineiros da seguinte forma: candidatos com menos de 18 anos que concluirão o Ensino Médio em ano seguinte ao da aplicação da prova. Candidatos com mais de 18 não são considerados treineiros, uma vez que podem conseguir a certificação do Ensino Médio antes da matrícula.

adblock ativo