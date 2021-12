Trabalho integrado contra a Covid-19

Uma estrutura de guerra foi montada e está sendo reforçada na capital e no interior para combater a Covid-19. O trabalho reúne esforços do estado, dos municípios e da iniciativa privada. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), divulgado ontem, o estado tem 56 unidades de referência com 3.032 leitos, distribuídos em diversas regiões, dos quais 1.961 estão ativos. Além da adaptação das unidades de saúde em cada município, a Bahia soma 59 UPAs 24h e 19 Pronto Atendimentos exclusivos para a doença.

O atendimento à população tem sido feito por meio de esforços conjuntos e parcerias que contam também com a dedicação dos trabalhadores da saúde, profissionais da linha de frente do combate.

No extremo sul baiano o Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas foi aberto esta semana e exemplifica a capacidade de união para a concretização de projetos desta natureza. Com 20 leitos de terapia intensiva (UTI), a unidade foi instalada em articulação dos governos local e estadual com as empresas Suzano e Veracel.

Em Araci, ainda no mês de março, foi estabelecido com 18 leitos o “primeiro hospital de campanha da região sisaleira”, conforme o prefeito Silva Neto, ressaltando que a adoção de medidas antecipadas facilitou o trabalho das equipes de saúde no município.

No extremo oeste do estado, o município de Luís Eduardo Magalhães instalou no início de maio um hospital de campanha disponibilizando 21 leitos específicos. “Com a instalação da Unidade de Controle Covid-19, garantimos o cuidado aos pacientes com suspeita e aqueles que já testaram positivo”, afirma o prefeito Oziel Oliveira.

Ele cita uma série de outras medidas, como os decretos municipais de quarentena e as barreiras sanitárias nos limites do município. Os casos mais graves são transferidos para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

Vigilância

Em Nazaré das Farinhas foi implantada uma das primeiras Unidades Sentinela (US) do estado, ainda no início de março, quando os primeiros casos de Covid-19 eram confirmados na Bahia. A unidade serve como referência para triagem de casos suspeitos, facilitando a identificação e o tratamento em fase inicial.

Conforme a prefeita Eunice Barreto, barreiras e bloqueios facilitaram o monitoramento dos moradores e medidas inovadoras foram utilizadas. “A população de Nazaré foi identificada com adesivos afixados nos automóveis e motocicletas”, disse ela, salientando que “tais ações foram, inclusive, pioneiras no estado”.

No município de Catu, os Centros de Apoio no Combate à Covid-19, instalados nos últimos meses no centro e nos bairros, vêm sendo ampliados diante da expansão do registro de casos positivos no município. Novos centros estão sendo implementados também nos distritos e povoados, bem como as barreiras sanitárias foram relocadas e reforçadas, de acordo com o prefeito Gera Requião.

A prefeitura de Campo Formoso adotou, desde o início da pandemia, uma visão técnico-científica e epidemiológica como norte para ações de prevenção e contra o vírus, seguindo preceitos da Organização Mundial da Saúde (OMS). É o que conta a prefeita do município, Rose Menezes.

“Criamos um Comitê de Enfrentamento à Covid-19, nos reunimos com setores da sociedade e nos espelhamos nas ações do governador Rui Costa e em alguns decretos efetivados em Salvador”, relata.

Em Santo Estêvão a implantação do Centro de Atendimento da Covid-19, com 21 leitos, sendo quatro equipados com respiradores, está ampliando a capacidade de atendimento para dar mais conforto à população. O município criou também o serviço da Central de Acolhimento Psicológico.

Colaborou Raul Aguilar

adblock ativo