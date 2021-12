Religiosos da Testemunhas de Jeová celebram a morte de Cristo, em todo o mundo, no próximo dia 31 de março. Para a divulgação do evento - considerado o mais importante do ano para os adeptos da religião -, uma grande campanha está sendo realizada, conforme os seus organizadores. No ano passado, mais de 20 milhões de pessoas participaram da celebração. Os locais onde o evento ocorrerá podem ser consultados clicando aqui .

A Celebração é o mais importante evento para as Testemunhas de Jeová. "Na ocasião, recordamos as duas maiores expressões de amor – Jeová e Jesus Cristo. Jeová porque enviou seu filho à terra para nos resgatar do pecado e da morte e Jesus por, humildemente, aceitar sacrificar sua vida pela humanidade. Por isso, as Testemunhas de Jeová estarão reunidas em toda a terra para esse evento especial”, explicou Josenilton Santos, ancião e representante de notícias das Testemunhas de Jeová.

