Territórios de Identidade são foco da nova gestão do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial

Os novos conselheiros do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial (CEDETER) foram empossados na quarta-feira (31), durante sua primeira reunião ordinária de 2019, na sede da Secretaria do Planejamento do Estado (SEPLAN), em Salvador. Presidido pelo secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, o conselho é um fórum permanente de caráter consultivo e de assessoramento, instituído por lei estadual em 2014, e reúne representantes de diferentes esferas de governo e da sociedade civil organizada dos Territórios de Identidade.

“O CEDETER possui atribuições de extrema relevância na proposição e acompanhamento da implementação de políticas públicas e estratégias com foco no desenvolvimento de cada um dos 27 Territórios de identidade da Bahia. Vamos focar agora, principalmente, na integração dessas políticas e das ações de governo com base no planejamento territorial”, ressaltou Pinheiro.

O conselheiro Francisco José de Almeida, do Território de Irecê, ressalta a expectativa positiva com o futuro da atuação do órgão. “Sinto muito compromisso do lado do Estado. As pessoas que representam o governo demostram que conhecem o processo do planejamento e parece-me que tem muita empatia para o trabalho em conjunto, inclusive para os conflitos que surgirão entre os interesses da sociedade civil. Há uma expectativa muito boa de que iremos, de fato, dar passos largos, porque não estamos começando do zero, porque os conselheiros que chegam são novos aqui neste espaço, mas são pessoas que têm experiência de gestão em outros lugares”.

A reunião contou com a presença da secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro, que falou sobre a importância do fortalecimento dos ecossistemas ligados às áreas de atuação da pasta sob seu comando nos territórios baianos. “Importante destacar que desenvolvimento científico de tecnologias e aplicação por inovação se faz sempre no sentido de enaltecer a distribuição melhor de riqueza com mais igualdade social, enfim, o desenvolvimento do nosso Estado e todos os seus territórios”, pontuou, anunciando a realização de 11 conferências regionais de CT&I entre os dias 21 e 27 de outubro.

adblock ativo