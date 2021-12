Terminou a faculdade? Veja quais são os próximos passos para sua carreira

Certamente você já ouviu alguém falando que sem o diploma é difícil conseguir alguma coisa na vida. E realmente, ao receber o canudo no momento da colação de grau, muitos estudantes veem um filme passar diante de seus olhos. Volta tudo, seja os desafios do primeiro ano, as provas impossíveis, as noites mal dormidas, as amizades conquistadas e com todas essas lembranças vem também as reflexões sobre o futuro. E agora?

Não existem regras, receitas ou fórmulas a serem seguidas pelos recém-formados, existem possibilidades. A graduação não é o fim, mas o início de uma jornada por mais especialização, experiência e aperfeiçoamento. Seja qual for a sua escolha – procurar por um emprego, empreender ou fazer um concurso público – procure conhecer o mercado e se familiarizar com ele.

Com o diploma na mão, a dica é se manter no mercado de trabalho, ativar o networking, participar de eventos e manter o currículo atualizado. Aparecendo uma oportunidade que se encaixe nos seus planos, aceite. Mesmo que não seja a vaga dos sonhos, saiba que ninguém começa uma carreira no emprego que sempre sonhou. No início, experiência é tudo, e isso só é conquistando quando se coloca a mão na massa.

A história de Jociane Silva foi bem diferente, desde quando ela estava na faculdade de Processos Gerenciais que ela tinha certeza do que faria quando terminasse a sua graduação. Hoje, aos 40 anos, ela está fazendo uma pós-graduação em Práticas Trabalhistas e Previdenciárias . “Eu também já trabalhava quando estava fazendo o meu curso. Então, tudo que eu precisava era de uma especialização”, explicou.

A parte mais difícil para Jociane foi conseguir uma oportunidade para investir na sua pós. Para isso, ela contou com a ajuda de uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil. “Eu sempre soube o que queria, só demorei um pouco de investir nisso por causa de uma oportunidade para arcar com a mensalidade. Hoje, me sinto feliz fazendo o que eu sempre quis. A estudante também tem vontade de fazer outra especialização e deu uma dica para quem ainda está na faculdade. “Pense no seu futuro antes de concluir a sua graduação, isso ajuda a não se sentir perdido depois”.

Se a sua opção for empreender, estude muito. É comum que os jovens que querem empreender tentem ir muito rápido e acabem fracassando. Mas desistir jamais, para quem acabou a sua graduação e está iniciando na sua carreira é bem comum que isso aconteça. Tentar de novo, faz parte do ciclo natural das coisas. Mas não existem apenas esses caminhos, confira agora novas possibilidades.

1. Todo começo é desafiador e esse início é difícil para todo mundo, então não fique tão preocupado caso você não consiga logo um emprego ou se você não se sair bem logo de cara em sua primeira função.

2. Trainee, os programas de treinamento direcionados a recém-formados são uma opção excelente para quem deseja ingressar em grandes empresas, ao mesmo tempo em que adquirem experiência prática na área de atuação.

3. Emprego formal, este é o caminho mais tradicional escolhidos entre os recém-formados. Esta forma de entrar no mercado de trabalho é sempre uma boa opção, já que a maioria das vagas disponíveis são oferecidas nessa modalidade.

4. Intercâmbio é uma boa opção para quem ainda não se sente pronto para ingressar no mercado de trabalho. Durante a viagem você pode conhecer muitos lugares e viver muitas experiências transformadoras, que farão com que você se conheça um pouco melhor.

Para quem tem certeza que deseja seguir na mesma área da graduação, fazer uma pós logo após a formatura é uma ótima pedida.

