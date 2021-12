Termina nesta terça-feira o prazo confirmar informações do Prouni

Nesta terça-feira (10), termina o prazo para realização da confirmação de informações fornecidas no ato da inscrição no Programa Universidade para Todos ( Prouni ). Nesta etapa, é importante que o estudante verifique junto à Instituição de Ensino Superior qual o local em que deve comparecer e realizar a confirmação dos dados. Entre os documentos necessários estão a identificação oficial, comprovante de renda, comprovante de residência e de conclusão do Ensino Médio.

O procedimento teve início na última segunda-feira, 02 de julho, data em que foi anunciado o resultado do Prouni 2018.2. Estudantes que cursaram todo o ensino médio da rede pública de ensino, ou que foram bolsistas integrais em escolas particulares puderam se inscrever. Além destes critérios, foi necessário ter obtido nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e nota acima de zero na redação.

Muitos estudantes deixam de pleitear as vagas do Prouni uma vez que não se encaixam no perfil. No entanto, a possibilidade de estudar bolsas de estudo na graduação também possibilitada por outros programas que abrangem todas as regiões do Brasil. “Na época em que fiz o ENEM, pesquisei tudo sobre bolsas de estudo e programas de governo . Tentei me inscrever, mas a faculdade da minha cidade não ofertou vagas para o Prouni, apenas para o Educa Mais Brasil, e por isto a minha escolha”, lembra o estudante Hudson Aparecido Faria dos Santos.

O Educa Mais Brasil dispõe de mais de 240 mil bolsas de estudo de até 70%. O desconto também foi um fator importante para a escolha de Hudson, além da questão da localização. Hoje, ele cursa o terceiro semestre de Engenharia Mecânica na cidade em que reside, mas a escolha não foi por acaso. “Eu já trabalho na área. Na época, eu já tinha concluído o curso técnico em Mecânica e busquei a graduação para aumentar a minha qualificação e buscar oportunidades melhores na área”, destaca.

Aproximadamente 1,5 mil instituições de ensino ofertaram 174.289 bolsas de estudo , todas condicionadas à comprovação de renda. Para ter direito à bolsa de caráter integral (100%), é preciso ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Bolsas de caráter parcial (50%) exigem ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

