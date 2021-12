Termina nesta sexta-feira o prazo para renovação do FIES

Termina nesta sexta-feira (23) o novo prazo para a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para estudantes que contrataram o financiamento até 31 de dezembro de 2017. Também chamado de aditamento do FIES , o procedimento deve ser realizado por meio do site SisFIES.

Inicialmente, o prazo estava fixado em 16 de novembro, na última sexta-feira. No entanto, houve adiamento “em virtude do feriado [15 de novembro], para que todos consigam concluir o processo de aditamento no sistema”, destacou na ocasião Sílvio Pinheiro, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao MEC.

Renovação de contratos de 2018

A renovação dos contratos de 2018, relativos ao Novo FIES, deve seguir o cronograma definido pelo agente operador de sistema, a Caixa Econômica Federal. Estão previstas, aproximadamente, 890 mil renovações. As instituições de ensino realizam a solicitação de aditamento para, em seguida, os estudantes validarem as informações.

>> Saiba mais: Como funciona o aditamento do FIES

Em casos de alterações contratuais, será necessário entregar a nova documentação exigida ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal; caso a renovação seja simplificada, o aditamento já é finalizado acontece quando o estudante valida informações no sistema.

Novo FIES

Novo FIES é a nomenclatura atribuída ao Fundo de Financiamento Estudantil após a reformulação. O programa passou a ser dividido em três modalidades: o FIES (modalidade I), ofertado diretamente pelo Governo Federal para o contratante; e o P-FIES (modalidades II e III), ofertado por instituições financeiras.

Podem solicitar o FIES estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) a partir de 2010 e alcançaram nota acima de 450 pontos. Ter nota acima de zero na redação, e ter renda per capita familiar mensal de até cinco salários mínimos, a depender da modalidade.

