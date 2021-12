Termina nesta segunda (18) prazo para pedir reaplicação das provas do ENEM

Termina nesta segunda-feira (18) o prazo para a solicitação de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ), para os participantes que se sentiram prejudicados por problemas logísticos durante a realização das provas nos dias 3 e 10 de novembro.

Os pedidos devem ser feitos na Página do Participante, após informação do CPF e da senha cadastrados. As solicitações serão analisadas, individualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os resultados deferidos serão divulgados no dia 27 de novembro, também na Página do Participante.

Para o INEP, são considerados problemas logísticos:

- Desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame, devido ao comprometimento da infraestrutura do local);

- Falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural);

- Estrutura imprópria do local de prova ou erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que cause comprovado prejuízo ao participante.

A reaplicação para os participantes que tiverem o pedido deferido ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro.

Próximos resultados

Os gabaritos oficiais de todas as provas do ENEM 2019 foram publicados no último dia 13 e podem ser conferidos no site do ENEM, no aplicativo e no portal do INEP.

Os resultados individuais serão divulgados por área de conhecimento, no dia 20 de janeiro de 2020. Poderão ser consultados mediante CPF e senha no site e aplicativo do ENEM.

Já os treineiros vão esperar um pouco mais pelos resultados. Isso porque os dados só serão divulgados 60 dias após os resultados individuais, ou seja, em março de 2020, no site e aplicativo do ENEM.

A partir das notas, o participante do ENEM pode ingressar na Educação Superior no Brasil e em algumas instituições de Portugal, além de ter acesso a programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante como Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), Programa Universidade Para Todos ( PROUNI ) e Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ).

*Com informações do INEP

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil

