Termina nesta quinta o prazo de inscrição para a 7ª FECIBA

Estudantes e professores orientadores dos Ensinos Fundamental II e Médio, bem como da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual de ensino, têm até esta quinta-feira (30) para submeter seus projetos de iniciação científica à sétima edição da Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação (7ª FECIBA). Para submeter seus projetos na feira promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, os estudantes devem acessar o Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). Em 2016, mais de 900 projetos foram submetidos à FECIBA, alcançando 1.800 estudantes, de 158 municípios.

Uma das novidades da 7ª FECIBA é a premiação com Bolsa de Iniciação Científica Junior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para os 22 primeiros colocados. Para esta nova edição, também foram criadas duas categorias: Júnior Menor e Empreendedorismo. “Com isto, teremos a perspectiva do envolvimento da construção de conhecimentos, a partir dos aspectos econômicos das regiões onde as escolas estão inseridas. A nossa expectativa é que, com isto, iremos atrair muitos novos projetos voltados ao empreendedorismo”, explica a coordenadora do Programa Ciência na Escola, Shirley Costa.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destaca que a FECIBA é uma das iniciativas da Secretaria da Educação para estimular os estudantes no estudo das ciências e no interesse pela pesquisa científica, fazendo com que eles despertem para suas vocações e revelem suas capacidades criativas. “É, sobretudo, um momento em que os alunos apresentam o resultado dos projetos desenvolvidos em sala de aula, orientados pelos professores, que têm relação com os lugares onde vivem e que, geralmente, apresentam soluções para problemas vivenciados pelas suas comunidades”.

adblock ativo