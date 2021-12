Termina nesta quarta-feira o prazo para entrega de documentos da 2ª chamada do PROUNI

Termina nesta quarta-feira (27) o prazo para a entrega dos documentos por parte dos estudantes pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos ( PROUNI ). A comprovação das informações concedidas na inscrição deve ser feita nas instituições de ensino, nos horários e locais pré-determinados.

Confira no site do PROUNI a documentação necessária

Nem todos os candidatos foram pré-selecionados na segunda chamada. Nesses casos, a lista de espera é uma opção e a confirmação do interesse em participar deve ser feita nos dias 7 e 8 março. “A lista de espera do PROUNI será única para cada curso e turno de cada local de oferta, independentemente da opção original dos candidatos pela concorrência a vagas destinadas à implementação de políticas afirmativas ou à ampla concorrência”, sinaliza o programa na página do processo seletivo.

Cerca de 946 mil candidatos realizaram a inscrição no PROUNI 2019 para pleitear bolsas de estudo integrais e parciais fornecidas por meio do Ministério da Educação (MEC). Houve 1,8 milhão de candidaturas uma vez que cada pessoa poderá cadastrar até duas opções de vagas. Foram 1,2 mil instituições de ensino particulares que ofertaram juntas 243.888 oportunidades nesta edição. Do total de bolsas, 116.813 disponibilizaram 100% de desconto na mensalidade e 127.075, 50% do valor.

Calendário PROUNI 2019.1

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

• Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

• Resultado da lista de espera: 11 de março

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 12 e 13 de março

