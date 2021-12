Terapia on-line: conheça essa nova tendência

Quem nunca sonhou com uma terapia on-line naquele momento que você mais precisa de um suporte de um profissional da área de Psicologia ? Ou simplesmente pegar o celular e fazer uma chamada de vídeo para sua psicóloga, sem precisar sair de casa e enfrentar aquele transito, pagar estacionamento e ainda esperar a sua vez no consultório.

É que agora é possível fazer integralmente terapia de forma online. As orientações online já eram permitidas desde 2012 pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) mas eram limitadas a, no máximo, 20 sessões e somente algumas terapias poderiam ser realizadas desta forma.

As novas regras devem entrar em vigor em novembro deste ano. Assim, com a resolução 11/2018 do CFP, a terapia on-line está totalmente liberada, nos mesmos critérios de um atendimento presencial. A psicóloga Roberta Alonso acredita que o benefício de uma terapia online pode ser semelhante ao de uma terapia presencial. “O resultado positivo só depende do profissional, de como conduzirá o processo e também da dedicação do paciente”, defende. Apesar de gostar do atendimento com olho no olho, Alonso acha importante que os profissionais acompanhem as tendências de mercado. “Devemos entender que o mundo está globalizado e as pessoas anseiam por outras formas de trabalho ”.

Roberta ainda ressalta que teve a experiência de fazer um programa online com resultado de muito sucesso. “Nós profissionais precisamos ficar atentos e garantir um engajamento melhor das pessoas à terapia, afinal existe ainda uma certa resistência. As pessoas, geralmente, só procuram a terapia em casos extremos”.

Bolsas de estudo para especialização

