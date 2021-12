Temporada das baleias jubartes deve atrair até 15 mil turistas ao litoral baiano

Saltos, esguichos de água, cantos dos machos para atrair as fêmeas e nados em grupo fazem parte do espetáculo das baleias, em alto mar. É a temporada de observação de baleias jubartes, que começou neste mês, e estende-se até o final de outubro. O período coincide com o ciclo reprodutivo da espécie, que trocam as águas geladas da Antártida pelas temperaturas quentes do litoral baiano para reproduzir. A previsão é de que cerca de 20 mil desses mamíferos circulem pela costa baiana, o que possibilita grandes chances de avistamentos em mar aberto e até nas proximidades da orla. O Instituto Baleia Jubarte – organização não governamental engajada na pesquisa e conservação das espécies marinhas, com sedes em Praia do Forte e Caravelas – estima atrair até 15 mil turistas ao longo da costa marítima da Bahia, fortalecendo o chamado Turismo de Observação de Baleias.

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, próximo a Caravelas, no Sul da Bahia, é o paraíso das jubartes, maior berço reprodutivo da espécie no Atlântico Sul. Mas há passeios também em locais como Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo, Praia do Forte e Salvador. O biólogo e coordenador operacional do Instituto Baleia Jubarte, Sérgio Cipolotti, explica que para participar das expedições são necessários palestra preparatória e atendimento às normas de turismo responsável. sobre o sistema operacional para a realização turística da época. “Capacitamos mais de 200 pessoas do setor turístico e operadores náuticos para esta temporada e temos parceria com várias agências que promovem passeios de avistamento ao longo da costa baiana”.

Agências que promovem passeios de barcos, escunas e lanchas para avistar baleias podem ser conferidas no site do Projeto Baleia Jubarte . Os passeios duram em média quatro horas, com chances de cerca de 98 a 99% de se avistar os mamíferos, segundo os seus organizadores. Em Praia do Forte, por exemplo, os passeios podem ser precedidos de uma visita ao Espaço Baleia Jubarte, onde é possível ver partes originais e réplicas de baleias, além de assistir a vídeos e palestras técnicas sobre o passeio.

Turismo

De acordo com Sérgio Cipolotti, o Turismo de Observação de Baleias na Bahia começou a crescer em 2001, atraindo principalmente estrangeiros. “Hoje, 60% deste público são de brasileiros de todo o país, em geral famílias, estudantes e pesquisadores. Uma fatia de 15% dos turistas viaja com o propósito principal de avistar baleias”, contabiliza, contando que pesquisas realizadas pelo Instituto Baleia Jubarte indicam, ainda, que a grande maioria quer retornar para assistir ao espetáculo das baleias.

adblock ativo