Temas do noticiário podem estar presentes na prova do ENEM 2019

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2019 encerraram no dia 17 de maio. Agora, o próximo passo é esperar até outubro, quando o cartão com o local do exameserá divulgado, e aguardar o dia 3 de novembro, data de aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. E, de acordo com um levantamento realizado com a ajuda de alguns cursinhos pré-vestibular , a melhor forma de se preparar para esse primeiro dia de prova é acompanhar atentamente os noticiários.

O levantamento aponta que mais da metade das questões nas provas de Ciências Humanas do ENEM entre 2014 e 2018 abordaram formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do estado (52%). Perguntas sobre diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade foram o segundo grupo mais frequente (23%), seguidas de itens a respeito dos domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente (15%).

As notas do ENEM 2019 poderão ser usadas para o ingresso no Ensino Superior. Você pode estudar em uma instituição pública por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), com bolsa parcial ou integral em faculdade particular com o Programa Universidade para Todos ( ProUni ) ou financiar sua faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ). Além disso, é possível estudar em Portugal.

Provas do Enem 2019

As provas do ENEM 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos consecutivos. Os participantes deverão chegar até às 13h, horário de Brasília, e as provas começam às 13h30, com duração de 5h30 no primeiro dia e 5h no segundo.

Dia 3/11 - Redação; 45 questões de Linguagens e Códigos; 45 questões de Ciências Humanas

Dia 4/11 - 45 questões de Matemática; 45 questões de Ciências da Natureza

