Tecnologias sociais de acesso à água facilitam a vida dos agricultores familiares

A chegada de tecnologias sociais de acesso à água para a produção de alimentos e dessedentação animal é comemorada por agricultores familiares, no Dia Mundial da Água (22 de março). Trata-se de técnicas reaplicáveis e inovadoras, desenvolvidas na interação com a comunidade, que buscam efetivas soluções de transformação social. Para isto, a assessoria de Comunicação da Secretaria Desenvolvimento Rural (SDR), pontua que, nos últimos quatro anos, o Governo do Estado investiu mais de R$ 103 milhões na implantação de cisternas calçadão, barreiros trincheiras e barragens de pequenos e médio porte, beneficiando 32.869 famílias do semiárido baiano.

A representante do Água para Todos – programa desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à SDR –, Kamilla Santos, explica que as tecnologias sociais de armazenamento e captação de água da chuva possibilitam a garantia à alimentação adequada, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional e na potencialização no desenvolvimento rural. “A água é direito fundamental do ser humano. Nessa perspectiva, vale lembrar que, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), existem ainda R$1,9 bilhão de pessoas no mundo que vivem em áreas onde há escassez de água e, por isso, temos que ter a preocupação quanto ao gerenciamento do recurso hídrico, utilizando a água de forma adequada”.

O acesso à água “vai muito além do uso racional”, na opinião de Nara Lígia, coordenadora técnica da Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI), entidade conveniada pela CAR para a implementação de tecnologias sociais. “A partir do acesso à água muitas famílias do semiárido passaram a ter acesso à alimentação de qualidade, ao mercado e à geração de renda, bem como a outros projetos sociais que estimulam cadeias produtivas que estavam adormecidas”. Por meio da cooperativa, destaca, foram implantados 411 barreiros trincheira familiares e 336 cisternas calçadão, nos municípios de Várzea Nova, Mirangaba, Caém e Saúde, no Território Piemonte da Diamantina e, Caldeirão Grande, Pindobaçu, Ponto Novo e Filadélfia, no Território Norte do Itapicuru.

Além da implantação das tecnologias, a SDR promove formação para famílias beneficiadas. Conforme a assessoria, elas passam por capacitação sobre manejo da água e do solo, construção de canteiros econômicos e intercâmbio de experiências, entre outros.

