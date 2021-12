Tecnologia 4G chega em mais três cidades baianas

Os municípios de Prado, Ibotirama e Ibipitanga ganham a tecnologia 4G da operadora TIM. A expectativa da companhia é ampliar a disponibilidade do 4G, ainda este ano, para mais 31 municípios baianos. No total da cobertura, considerando todas as redes disponíveis, a operadora está presente, atualmente, em 207 municípios.

