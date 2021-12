Técnicos da UEFS e UESB e governo do Estado assinam acordo

Um acordo entre o governo do Estado e representantes dos sindicatos dos servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) foi assinado, na terça-feira (28), com o objetivo de estabelecer a reestruturação da tabela de vencimentos desses profissionais das duas instituições. O mesmo documento já foi assinado entre o governo estadual e representantes dos servidores técnicos da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

O superintendente de Recursos Humanos da Secretaria da Administração (SAEB), Adriano Tambone, explica que, com a adesão da UEFS e UESB, cerca de 1,5 mil servidores das quatro instituições, entre técnicos e analistas, serão beneficiados com a reestruturação remuneratória. “Este acordo beneficia tanto os servidores de 40 horas, quanto de 30 horas, que passam a ter ganhos médios de até 10%. Além disso, a gente inclui o remanejamento de vagas na tabela de cargos da UEFS e da UESB, o que viabiliza a promoção desses grupos de técnicos e analistas. É importante destacar que a gente destrava a grande maioria das promoções que estavam represadas para essas duas categorias”, explicou.

Ainda conforme o superintendente, a gestão estadual deverá encaminhar, nos próximos dias, uma complementação do projeto de lei que já foi enviado à Assembleia Legislativa da Bahia, na semana passada, para incluir a UEFS e A UESB.

