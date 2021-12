Tarifa de acesso a Morro de São Paulo volta a ser cobrada neste sábado

A cobrança da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), que dá acesso a Morro de São Paulo, voltará a ser cobrada neste sábado, 26, no terminal hidroviário de Valença e no terminal marítimo de Salvador, no momento da compra da passagem.

A cobrança estava suspensa desde o mês de março, quando as primeiras medidas de prevenção ao coronavírus foram estabelecidas no município de Cairu. A tarifa, que era de R$ 15, agora custa R$ 20.

Crianças menores de 5 anos e pessoas maiores de 60 anos não pagam. Terão direito à meia entrada, estudantes, pessoas com necessidades especiais e pessoas cadastrados em programas sociais de baixa renda, desde que comprovem tais condições.

Pesquisadores da fauna e flora do município também são isentos, mediante comprovação, assim como profissionais a trabalho no destino turístico.

