SISU: sete instituições baianas ofertam vagas para o segundo semestre

Sete Instituições de Ensino Superior (IES) baianas ofertam vagas para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SiSU 2018 (confira abaixo) e as inscrições já começam na próxima semana, a partir do dia 12 de junho. Entre as IES com sede em Salvador estão a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), cujas vagas no curso de Nutrição estão na mira da estudante Catarina Andrade de Jesus. “Fiz um cronograma de estudos para melhorar meu desempenho. Inclui resolução de questões, fixação do horário de estudos. Tenho facilidade em Química e Biologia e dificuldade em Matemática, então estudo resolvendo muitas provas”, pontua.”

Segundo o Ministério da Educação (MEC), 68 instituições públicas participam desta edição ofertando 57.271 vagas. As instituições federais respondem por 86,7% do total: são 30 universidades federais, 27 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além de dois centros de Educação Tecnológica. As instituições estaduais correspondem a 11%, com sete universidades e um centro universitário. Entre as municipais, apenas uma participa (1,4%). No primeiro semestre, foram 130 instituições participantes do SiSU .

Cronograma do SiSU 2018

O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (5). Segundo o cronograma, as inscrições seguem até as 23h59 da sexta-feira, 15 de junho. O resultado do SiSU 2018 será publicado em 18 de junho e as matrículas acontecem entre 22 e 28 deste mês.

Podem participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) de 2017 desde que não tenham obtido nota zero na redação e que não tenham se inscrito como “treineiros”. Se a pontuação estiver abaixo do exigido, o candidato será informado pelo sistema.

Leia mais: Treineiros: o pré-vestibular antes da hora

Catarina estuda atualmente em um curso preparatório para o vestibular e participou do ENEM como “treineira” desde o primeiro ano do ensino médio. “Não tinha muito conhecimento sobre os assuntos, então achava mais difícil. Com o passar dos anos, achei a prova mais tranquila porque vi a forma de cobrança e quais eram as pegadinhas”, afirma. Por isto, aconselha aos estudantes realizarem o exame ganhar experiência, adquirir conhecimento e cronometrar o tempo de prova.

Como se inscrever no SiSU 2018.2

Todas as etapas são realizadas via internet. Estudantes que tenham dúvidas sobre como se inscrever , devem primeiramente utilizar o número de inscrição e a senha do ENEM 2017 na página oficial do SiSU. É permitida a seleção de até duas opções de cursos, que podem ser alteradas enquanto o prazo estiver válido.

Ao final do processo, serão aprovados automaticamente os candidatos com as notas mais altas levando em consideração o peso de cada disciplina, por curso, se houver. Candidatos que não forem aprovados na chamada regular, ainda podem manifestar interesse na lista de espera SiSU 2018.

IES baianas que ofertam vagas no SiSU 2018.2

IFBAIANO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

UNEB - Universidade do Estado da Bahia

UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

UFBA - Universidade Federal da Bahia

UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

adblock ativo