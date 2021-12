SiSU: manifestação de interesse na lista de espera deve ser feita até hoje

Estudantes que não foram aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) 2018, que viabiliza o ingresso na universidade no segundo semestre deste ano, podem manifestar interesse na lista de espera até esta quarta-feira (27). É preciso acessar o site oficial do SiSU para realizar o procedimento. Podem participar tanto aqueles que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso quanto os que foram convocados apenas para a segunda opção.

Foram ofertadas 57.271 vagas no SiSU 2018.2. Nesta edição, 68 instituições participaram: a rede federal responde por 86,7% das participantes. São 30 universidades e 27 institutos de Educação, Ciência e Tecnologia, além de dois centros de Educação Tecnológica. As instituições estaduais (11%) equivalem a sete universidades e um centro universitário. Há apenas uma IES municipal (1,4%).

Quem já passou pelo processo seletivo conta que acompanhar as futuras convocações é fundamental. “O principal conselho que dou é para a pessoa ficar de olho na lista de espera SiSU porque o nome pode estar lá e talvez ela não veja. Infelizmente, aconteceu com muitos amigos meus cujos nomes estavam na relação”, conta a graduanda em Nutrição , Jamile Andrade dos Santos.

Hoje no segundo semestre, Jamile destaca que gosta muito do curso por se interessar pelos hábitos alimentares e por estudar as diversas frentes do curso. Apesar de ter sido aprovada na primeira chamada do SiSU, precisou participar do processo seletivo mais de uma vez até conquistar a vaga. “Fiz curso pré-ENEM pelo Educa Mais Brasil. Recebi um desconto muito bom de 50% e consegui pagar. Assistia às aulas durante a semana e nós tínhamos simulados nos finais de semana” comenta Jamile.

Além disso, a estudante também resolvia provas antigas, assistia a videoaulas de professores que tinham canais gratuitos e baixava materiais disponíveis na internet. E, se é possível aconselhar os estudantes que sonham em cursar a graduação em universidades públicas, Jamile pondera: “estude, mas não fique ‘na paranoia’ de só estudar porque isso pode te deixar nervoso no dia. Faça outras coisas, mas mantenha o foco. E, principalmente, não desista. Se prepare e persista até conseguir”, completa.

Matrícula SiSU 2018.2

Aprovados na primeira chamada têm até amanhã, 28 de junho, para realizar a matrícula SiSU 2018 e começar a graduação no segundo semestre. O estudante deve observar as orientações publicadas pelos editais específicos de cada instituição de ensino, onde constam as devidas datas, horários e locais de atendimento. O resultado SiSU 2018 específico desta edição foi publicado em 18 de junho.

adblock ativo