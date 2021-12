SiSU: inscrições em 14 mil vagas na Bahia começam nesta terça-feira

As inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) 2019 começam nesta terça-feira (22). O processo seletivo oferta cerca de 235 mil vagas nesta edição. No estado da Bahia, são 14,5 mil oportunidades em 8 universidades federais e estaduais e dois Institutos Federais. As inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro e o resultado será divulgado na próxima segunda-feira (28).

O procedimento deve ser feito na página do sistema e exige o número de inscrição e a senha cadastrados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 . No momento em que o candidato insere os dados, o SiSU recupera automaticamente as notas obtidas no exame. “Acredito que terei uma boa colocação. Eu me esforcei, aproveitei bastante a bolsa de estudos e espero que seja o suficiente para passar no SiSU”, afirma Brenda Freire dos Santos, de 20 anos.

Apesar de ainda não ter certeza sobre a graduação que deseja, a estudante irá optar por cursos na de saúde no momento da inscrição no SiSU 2019. “Gosto de cuidar das pessoas, mas acho que a concorrência vai ser um pouco alta”, analisa. Considerado o mais procurado na primeira edição de 2018, Medicina integra a área de saúde e recebeu 235.508 inscrições. Considerando as cinco graduações mais buscadas, houve mais de um milhão de inscrições no total.

Nota de corte 2019

A nota de corte do SiSU é a menor nota necessária para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados. A pontuação é calculada uma vez por dia pelo sistema, durante o período de inscrição, e leva em consideração o número de vagas e o total de inscritos. O candidato pode consultar a classificação parcial no próprio boletim, entre as opções de cursos escolhidas.

O MEC lançou na última semana o simulador de notas para ajudar os estudantes a acompanhar as notas necessárias, em cada área do conhecimento, para ser aprovado em determinado curso ( saiba mais aqui ). O usuário pode inserir as notas de qualquer edição do ENEM que tenha participado.

A ferramenta está disponível para download, mas quem deseja fazer consultas online também pode acompanhar o simulador de nota de corte do Educa Mais Brasil . Neste caso, são levadas em consideração as pontuações mínimas necessárias para a aprovação em cursos por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), programa Universidade para Todos (PROUNI), além do próprio SiSU.

Cursos mais procurados

Este ano, são ofertadas 274 vagas no curso de Medicina, em instituições de ensino da Bahia. Outros quatro cursos mais buscados no SiSU 2018 também têm oportunidades no Estado, em 2019. São elas: Administração (390), Direito (468), Pedagogia (413) e Educação Física (220). Saiba quais universidades ofertam, na Bahia, os cursos mais procurados no SiSU.

Medicina SiSU 2019

UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - 15 vagas

UNIVASF - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 40 vagas

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - 20 vagas

UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - 64 vagas

UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - 42 vagas

UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - 13 vagas

UFOB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – 80 vagas

Administração SiSU 2019

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - 110

UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – 20 vagas

UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – 64 vagas

UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – 82 vagas

IFBA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 40 vagas

UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – 42 vagas

UFOB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – 32 vagas

Direito SiSU 2019

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 90 vagas

UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – 20 vagas

UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – 150 vagas

UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – 102 vagas

UFOB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – 64 vagas

UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – 42 vagas

Pedagogia SiSU 2019

UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA – 50 vagas

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 230 vagas

UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – 36 vagas

UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – 55 vagas

UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – 42 vagas

Educação Física SiSU 2019

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 80 vagas

UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – 20 vagas

UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – 36 vagas

UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – 42 vagas

UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – 42 vagas

