SiSU apresenta falhas e sistema redireciona candidatos à inscrição de terceiros

O prazo para realizar as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019 termina amanhã (25), às 23h59 (horário de Brasília). Até o final desta quarta-feira (23), havia 911 mil participantes e 1,6 milhão de inscrições, segundo o Ministério da Educação (MEC). No entanto, os candidatos relatam lentidão no site e até mesmo o redirecionamento às inscrições de terceiros após inserirem os próprios dados na página do processo seletivo. As reclamações estão sendo feitas nas contas oficiais do Twitter e do Instagram do MEC.

Na última postagem de ontem (23) do Twitter do MEC, Laura Lineia (@lineialaura) afirmou ter visualizado as notas de outro participante ao acessar o site do SiSU para ver as notas de corte . “Olá! Venho reportar algo muito grave que aconteceu há pouco. Entrei no site do SISU para ver a nota de corte das 21h e, sem ter logado sequer com os meus próprios dados, a página que abriu foi de OUTRA PESSOA. Qual é a explicação???”, questiona.

Segundo a candidata, esta é a terceira participação na seleção e, nos anos anteriores, não havia passado por situação semelhante. “Tive experiência com o processo em 2014 e 2015. Pelo menos na época nunca ficou tão ruim assim. Aliás, não chegava nem perto dessa situação caótica”, complementa, em resposta a outro usuário que também relatou problemas.

Walleson Rodrigues (@Walleson_R) afirmou que “também aconteceu a mesma coisa comigo ontem! Tentei entrar em contato com o MEC e não obtive resposta. Isso é muito grave!”. Até o momento do fechamento da matéria, na manhã desta quinta-feira (24), o órgão do Governo Federal ainda não havia dado resposta aos participantes ou publicado nota oficial sobre o ocorrido nas redes sociais. Ainda no Twitter, os perfis subiram a hashtag #SisuForadoAr e o tópico esteve entre os mais comentados no Brasil.

Lentidão no site

Além dos erros de direcionamento, a lentidão no site está impedindo a realização das inscrições desde o primeiro dia de cadastro das vagas. Na conta oficial do Instagram, o MEC emitiu um comunicado oficial e se limitou a recomendar “que o estudante com dificuldade de acesso atualize a página de inscrição antes de preencher os dados”.

Em resposta, muitos comentários destacam que a instabilidade deveria ser prevista devido à importância do processo seletivo para os participantes do SiSU. “Tem gente morando no site do SiSU enquanto eu não consegui ao menos fazer minha inscrição. Estou tentando desde o primeiro dia e nada. Tenho que acordar às 5h da manhã e estou acordada até agora tentando fazer minha inscrição. Pelo amor de Deus”, apelou a estudante Thaynara Carla em resposta à nota oficial publicada pelo órgão.

SiSU 2019

Nesta edição, são ofertadas 235 mil vagas em 129 Instituições de Ensino Superior (IES). O resultado do SiSU está previsto para ser divulgado na segunda-feira, 28 de janeiro, segundo o calendário oficial.

