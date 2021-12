Sistema Viário Oeste é um dos projetos que podem se beneficiar do FNE 2020

As principais ações do Governo do Estado – com ênfase nos projetos que podem se beneficiar do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 2020 – e o perfil da economia baiana foram apresentados durante a Reunião Estadual FNE 2020, na terça-feira (10), em Salvador. Dentre os projetos baianos, destacam-se os do segmento de energias renováveis; o Nordeste Conectado, iniciativa do Consórcio Nordeste para ampliação da cobertura da rede de banda larga; o Sistema Viário Oeste, que contempla a construção da ponte Salvador-Ilha de Itaparica; a expansão da rede metroviária de Salvador/ Lauro de Freitas; e a construção do VLT/Monotrilho, que substituirá as linhas de trem do subúrbio e ligará o bairro do comércio ao bairro de Ilha de São João, em Simões Filho.

De acordo com o Coordenador Executivo de Projetos Especiais da Secretaria Estadual do Planejamento (SEPLAN), Antônio Valença, o fundo é a principal fonte de recursos para investimento na região Nordeste. “A intenção é que mantenhamos a Bahia na liderança das aplicações do FNE”, explica. Valença destaca ainda que a previsão é que os recursos superem os R$30 bilhões.

Previsto na Constituição Federal, o FNE é um instrumento de política pública federal operado pelo Banco do Nordeste, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o plano regional de desenvolvimento. Durante o evento, técnicos e lideranças estaduais discutiram e validaram as estratégias e projeções de aplicação de recursos do FNE.

