Sistema de Rodovias BA-093 ganha novas intervenções

O Sistema de Rodovias BA-093, administrado pela Concessionária Bahia Norte, recebe novas intervenções viárias até domingo (15). A programação inclui serviços de manutenção preventiva, como capinação e limpeza, nas BA-535, BA-526 e BA-524.

Na BA-524 também acontece recomposição de descida de água no trecho que vai do km 0 ao km 24. Ainda nessa rodovia, a requalificação da Cascalheira no Km 9 continua sendo realizada. O projeto consiste na ampliação de uma alça e dois ramos dessa interseção, a fim de melhorar a segurança viária do local.

Na BA-526 (Cia-Aeroporto), continua o reordenamento viário na região do Capelão. Os usuários que trafegam nessa localidade devem redobrar a atenção e obedecer a sinalização de orientação do tráfego. O objetivo dessa intervenção é melhorar a infraestrutura existente na região, com a construção de uma via marginal na saída da comunidade.

A Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho que vai do km 46 ao km 0 na BA-093 recebem ensaios de retrorrefletividade, que buscam validar os índices de nitidez das faixas horizontais para garantir boa visibilidade e, por consequência, oferecer aos usuários que trafegam por esses pontos uma maior segurança.

Em novembro, a Concessionária Bahia Norte realizou 72 obras de conserva verde e 45 serviços de pavimentação no sistema de rodovias BA-093. Entre as manutenções realizadas no período, 49% foram de cunho preventivo; 41%, corretivo; e 10%, preditivo.

