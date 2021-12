SineBahia oferta vagas de emprego

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (27). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis, ADM, RH, Gestão Comercial ou Comunicação -

A partir do 1º sem.

Bolsa Estágio R$ 500,00 + Benefícios

03 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas

10 VAGAS

ELETRICISTA DE ÔNIBUS

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir ampla vivência em manutenção elétrica/eletrônica de ônibus e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.610,13 + benefícios

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.040,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em manutenção de motores Euro 5, 1721 e 1723 e CNH ‘D’

Salário R$ 1.503,14 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir veículo próprio e vivência na área de refrigeração

03 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no bairro Suburbana

Salário R$ 1.150,08 + benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável: Curso Técnico de CFTV, Controle de Acesso e Sistemas de Segurança Eletrônica

Salário R$ 1.144,00 + benefícios

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas e disponibilidade para atividades externas

05 VAGAS

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as

17h.

ANALISTA DE SISTEMAS/INFORMÁTICA

Ensino Superior incompleto em Análise de Sistemas, Gestão da Informação ou afins – A partir do

3º sem.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com material de construção

01 VAGA

CUIDADOR DE PESSOAS

Ensino Técnico em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como cuidador de idosos ou crianças e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.050,00 + benefícios

04 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Candeias

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘A’, motocicleta e residir em Candeias

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Alagoinhas

ANALISTA DE MARKETING PLENO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência com desenvolvimento, lançamento, acompanhamento e fechamento das campanhas de incentivo de vendas, além de habilidade com preparo de material para divulgação de produtos e campanhas internas (folders, banners e afins)

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ASSISTENTE DE CONTROLE EM PROCESSOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório residir em Santo Antônio de Jesus

Desejável: Cursando Superior em Química ou Farmácia, Técnico em Química ou em Laboratório

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função com preparo de saladas

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência com relacionamento com cliente/vendas,

preferencialmente, em segmento de saúde

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

15 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e moto

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’, curso MOPP e disponibilidade para viagem

05 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Ilhéus

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em hotelaria

Obrigatório possuir conhecimento em sistema de hospedagem, inglês fluente e informática básica

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em ar-condicionado, câmara fria e refrigeradores em geral

01 VAGA

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS/ MECÂNICO ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Desejável: CNH ‘A/B’

01 VAGA

PETISQUEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao bairro Malhado

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino Técnico completo em Agrícola ou Agropecuária

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil e informática básico

06 VAGAS

MOTORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’

02 VAGAS

PSICÓLOGO

Ensino Superior completo em Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir experiência com vendas

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como gestor de loja no segmento de telefonia

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Refrigeração e CNH ‘A/B’

01 VAGA

LIXADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCANADOR PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

BETONEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MONTADOR DE ANDAIME

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

ADMINISTRADOR E CONTADOR (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

02 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

CABELEIREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

