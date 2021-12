SineBahia oferece vagas para esta quarta-feira; confira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quarta-feira (21). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para unidades de Salvador

SUBCHEFE DE LOJA NO RAMO DO VAREJO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com liderança de lojas do ramo de varejo (será um diferencial se for no ramo infantil) e disponibilidade de horário

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na área

10 VAGAS

RELOJOEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

OURIVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

CHAVEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

DEPILADORA COM TÉCNICA EM LASER

Ensino Superior completo em Enfermagem, Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

ENDEREÇO: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 17h.

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente, além de possuir vivência em preparo de pratos variados

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente, além de possuir vivência em preparo de pratos variados

02 VAGAS

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Obrigatório residir em Lauro de Freitas ou adjacências que tenha fácil transporte após término do expediente

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO EM EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO PARA CAMINHÕES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso Técnico de Refrigeração, vivência em manutenção de caminhões frigoríficos Carrier ou Themoking e disponibilidade de morar em Feira de Santana

01 VAGA

OPERADOR DE CENTRAL DE CONCRETO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas ou caixa

10 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com fabricação de biscoitos e fácil acesso ao bairro Jardim das Margaridas

02 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO PARA ENTREGA DE BEBIDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’, vivência na área e com atendimento ao cliente, além de com caminhão de bebidas 3/4

Salário R$ 1.356,00 + benefícios

10 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com vendas externas e residir em Camaçari

Desejável: Vivência com vendas de microcrédito e/ou possuir moto

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com vendas externas e residir em Camaçari

Desejável: Vivência com vendas de microcrédito e possuir moto

01 VAGA

COORDENADOR ACADÊMICO GERAL

Ensino Superior completo em Pedagogia com Pós-Graduação

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em atividades acadêmicas e administrativas do ensino Superior

Salário R$ 6.000,00 + benefícios

01 VAGA

COORDENADOR DE CURSO DE ENFERMAGEM

Ensino Superior completo com Pós-Graduação em Enfermagem ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de seguros, planos de serviços e cartões

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Candeias

MANOBRISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e residir em Candeias

01 VAGA

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AUXILIAR DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

05 VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

EMPACOTADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA AUXILIAR

Ensino Médio completo

Experiência na função em atendimento, e-mail e pacote Office (Básico)

Obrigatório possuir CNH ‘A/E’

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Contábeis

Experiência na área fiscal ou contábil

Obrigatório residir em Cruz das Almas

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

DOCEIRA/SALGADEIRA

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COBRANÇA

Ensino Superior cursando Administração ou Contábeis

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função em estofados

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir carro

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO/AGENTE DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir curso de Vigilante

05 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses em liderança de equipe

Obrigatório possuir vivência avançada em informática

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com RH e Pacote Office

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR DE AUTOS

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Mecânica ou Eletromecânica

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso em andamento ou completo de Saúde Bucal

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BOTIJÃO A GÁS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com entregas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso MOPP

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas externas

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A’

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE CAMINHÃO À DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis - A partir 3º Sem.

Experiência em Excel intermediário

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Photoshop

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

03 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA DE RH

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Barreiras

MOTORISTA DE CAMINHÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE ELETRICISTA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

ASSISTENTE TÉCNICO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área de RH

01 VAGA

MOLEIRO DE CARGA PESADA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

