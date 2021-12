O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta sexta-feira (1/6). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município portando a documentação necessária: Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Em função do Decreto Estadual 18.141/2008, a Unidade Central de Salvador – localizada na Av. ACM, 3359, Cond. Torres do Iguatemi, suspenderá os serviços nesta sexta-feira (1/6), os demais postos instalados na rede SAC funcionarão normalmente. No interior do Estado, legislações municipais determinaram que algumas unidades também suspenderão o expediente no dia 1 de junho, são elas: Candeias, Cocos, Itaberaba, Serrinha, Luís Eduardo Magalhães, Coaraci, Maracás, Cruz das Almas, Caetité, Xique-Xique e Inhambupe.

>> Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

MESTRE DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Desejável curso Técnico em Eletrônica

01 VAGA

ENCARREGADO DE OBRAS E INSTALAÇÕES / LÍDER DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH 'B’ e conhecimento com instalação de Fibra Óptica

Salário R$ 1.057,03 + benefícios

28 VAGAS

TÉCNICO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH 'B’ e curso Técnico em Eletrotécnica ou Telecomunicações

Salário R$ 1.057,03 + benefícios

30 VAGAS

TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH 'B’

Candidatos sem experiência podem solicitar carta de encaminhamento com curso Técnico em Eletrotécnica ou Telecomunicações

Salário R$ 1.018,16 + benefícios

28 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Superior incompleto – A partir do 4º Sem.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro próprio, além de conhecimento com Pacote Office, Liderança de Equipe e Rotina de Limpeza

Desejável habilidade em Terceirização e Leis Trabalhistas

Salário R$ 2.500,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na cidade de Jaguaquara/BA e possuir curso de Informática Avançada

01 VAGA

PINTOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

TÉCNICO EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Ensino Técnico ou Superior completo na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

05 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas externas

Obrigatório possuir CNH ‘A’

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING

Ensino Superior incompleto em ADM, Comunicação ou Jornalismo

Experiência mínima de 06 meses com comunicação

Obrigatória vivência com Atendimento ao cliente, Photoshop, Illustrator e CorelDraw

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior cursando ou completo em Administração, Economia ou RH

Obrigatório possuir conhecimento na área de Qualidade, Administrativa, Auditorias, ISO 9001 e Excel nível intermediário ou avançado

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Juazeiro

CABELEIREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE BETONEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE MARTELETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE MOTOSSERRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

adblock ativo