O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta sexta-feira (25). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município portando a documentação necessária: Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Superior completo em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 2.525,00 + benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE DE MARKETING

Ensino Superior completo em Marketing

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Montagem de Campanhas e Eventos Promocionais

Salário R$ 1.902,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE TRATORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória vivência como Operador de Máquinas Pesadas (escavadeira, retroescavadeira e pá carregadeira), possuir curso de Operador de Máquinas e residir em região próxima a São Tomé de Paripe

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH 'B’ e curso Técnico em Eletrotécnica ou Telecomunicações

Salário R$ 1.057,03 + benefícios

30 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH 'B’ e vivência como Líder de Obra com conhecimento em Instalação de Fibra Óptica

Salário R$ 1.057,03 + benefícios

28 VAGAS

TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica ou Telecomunicações

Não exige experiência ou possuir no mínimo de 06 meses de vivência na função

Obrigatório possuir CNH 'B’

Salário R$ 1.018,16 + benefícios

20 VAGAS

ENCARREGADO DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em Informática

01 VAGA

CONFERENTE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Vila de Abrantes, Lauro de Freitas ou São Cristóvão

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área comercial como Vendedor

20 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir em Lauro de Freitas, Jardim das Margaridas, Mussurunga, São Cristovão ou Vila de Abrantes

04 VAGAS

REVISOR DE TEXTO

Ensino Superior completo em Letras

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo em Biblioteconomia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em Normas da ABNT e no Sistema de Biblioteca ‘Ebook’

Salário R$ 2.190,00 + benefícios

01 VAGA

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Serralheria de Alumínio

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Obrigatório residir em Pernambués, Cabula, São Gonçalo, Cabula VI, Saboeiro, Mata Escura, Tancredo Neves, Arenoso, Liberdade, Barbalho, Pero Vaz, Curuzu, Sieiro, Lapinha, São Caetano, Capelinha, Fazenda Grande Do Retiro, San Martin, Alto Do Peru, Baixa do Fiscal, Uruguai, Calçada, Paripe, Suburbana, Periperi, Fazenda Coutos ou Plataforma

Salário R$ 1.182,00 + benefícios

10 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Instalação e Manutenção de Central

Salário R$ 1.066,00 + benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para dormir no local de trabalho

01 VAGA

ATENDENTE RECEPCIONISTA

Ensino Médio incompleto

Jovem aprendiz

Não requer experiência

01 VAGA

TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CUIDADOR DE IDOSO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para dormir no local de trabalho

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilheús

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

02 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROFESSOR DE ESPANHOL (ENSINO FUNDAMENTAL II)

Ensino Médio completo com formação na área, ou Superior completo em Letras

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência em fábricas

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento em leitura e interpretação de Projetos

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório residir na Zona Norte

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e NR-10 devidamente atualizada

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AGENTE DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

MANICURE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com todos procedimentos de cabelos

01 VAGA

ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONSULTOR COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, carro próprio e experiência com vendas e merchandising nas áreas de tecnologia e telecomunicações

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira com pintura eletrostática

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória vivência com TIG e MIG

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING

Ensino Superior incompleto em ADM, Comunicação ou Jornalismo

Experiência mínima de 06 meses com comunicação

Obrigatória vivência com Atendimento ao cliente, Photoshop, Illustrator e CorelDraw

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

06 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

07 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

IMPRESSOR/SERIGRAFIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Juazeiro

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso NR10 e NR35

01 VAGAS

CABELEIREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONTADOR DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

MOTOSSERRISTA/OPERADOR DE MOTOSSERRA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

