SineBahia ofecere vagas de emprego para esta quinta-feira; Confira a lista

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (29). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para unidades de Salvador

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em ADM, Gestão de RH ou Gestão Comercial – A partir do 2º Sem.

Não exige experiência

Bolsa auxílio R$ 477,00 + benefícios

03 VAGAS

ATENDENTE BALCONISTA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Adm, Gestão de RH, Gestão Comercial - A partir do 1º Sem.

Não exige experiência

Bolsa auxílio R$ 500,00 + benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com vendas em geral e disponibilidade de horário

Salário R$ 954,00+ benefícios

05 VAGAS

BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área com todos os tipos de corte

06 VAGAS

CALDEIREIRO SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com solda MIG e residir em Lauro de Freitas ou Salvador

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTORES À DIESEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na área

01 VAGA

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Superior completo em Hotelaria ou Turismo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento básico em inglês

Desejável: Fluência em inglês

Salário R$ 1.792,78 + benefícios

01 VAGA

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com empréstimo consignado

Salário R$ 954,00+ benefícios

04 VAGAS

EDITOR DE TEXTO E IMAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, curso concluído de Web Design, MKT ou afins, amplo domínio no CorelDRAW, PowerPoint e Office e habilidade em elaboração de Layout para banner e folheteria

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como vendedor de óticas

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

ENDEREÇO: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

JARDINEIRO PAISAGISTA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas, Itapuã, São Cristóvão, Itinga ou Vila de Abrantes

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM, MKT, Publicidade ou afins - A partir do 2º Sem.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e moto ou carro próprio

Salário R$ 1.100,00 + benefícios

02 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo em ADM, Ciências Contábeis ou Gestão Empresarial

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com atendimento e rotinas administrativas

06 VAGAS

CABELEIREIRO AFRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Cabeleireiro, vivência com escova e disponibilidade para contratação por MEI, conforme lei 13.352/16 (Salão-Parceiro Profissional-Parceiro)

01 VAGA

CABELEIREIRO UNISSEX

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Cabeleireiro, vivência em escova e disponibilidade para contratação por MEI, conforme lei 13.352/16 (Salão-Parceiro Profissional-Parceiro)

01 VAGA

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, com sistema RM, com controle do ativo fixo e conhecimento avançado do Excel

Salário R$ 1.926,22 + benefícios

01 VAGA

FIGURINISTA DE ESPETÁCULO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área com costura, cortes e figurinos

Desejável: ensino Superior em Design ou Moda

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Técnico completo em Logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de transporte

01 VAGA

>> Vaga exclusiva para a unidade Capaz do SineBahia de Salvador

ENDEREÇO: Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Vigilante

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas

GERENTE DE LOJA DE TINTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em abertura/fechamento de loja e planejamento/controle de execução de trabalho

02 VAGAS

PATISSEIRO/CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Lauro de Freitas e possuir conhecimento em produção de bolos/doces/salgados em geral

Desejável: Curso de Confeiteiro ou Técnico em Gastronomia

01 VAGA

ESTETICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório residir em Lauro de Freitas e possuir curso na área

01 VAGA

DEPILADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório residir em Lauro de Freitas, possuir curso na área e habilidade para atuar em salão de beleza

01 VAGA

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório residir em Lauro de Freitas, possuir curso em Estética e habilidade para atuar em salão de beleza

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

ANALISTA DE SUPORTE

Ensino Superior em Ciências da Computação ou Sistema de Informação ou Redes de Computadores

Experiência na função

01 VAGA

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

03 VAGAS

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

COLCHOEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Contábeis

Experiência na área fiscal ou contábil

Obrigatório residir em Cruz das Almas

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função em estofados

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir carro

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Morro do Chapéu

ADMINISTRADOR DE FAZENDA

Ensino Técnico completo em Agricultura

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e residir na região de Utinga/BA

Desejável: Vivência com cafeicultura

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilhéus

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório apresentar laudo

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AGENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR10, NR33 e NR35

Desejável: CNH ‘B’

01 VAGA

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

Ensino Superior completo em Engenharia de Produção

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Residir na Zona Norte de Ilhéus

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável: CNH ‘A/B’

01 VAGA

CABELEIREIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS EM LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir certificado de curso na área

Desejável: Residir na Zona Norte de Ilhéus

01 VAGA

ALINHADOR DE DIREÇÃO

Ensino Fundamental completo ou Técnico

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Residir na Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Residir na Zona Sul de Ilhéus

02 VAGAS

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MASSEIRO DE PIZZAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de residir no local de trabalho

01 VAGA

AGENTE DE NEGÓCIOS

Ensino Técnico, Tecnólogo ou Superior completo em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ASSISTENTE DE RH

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira com a área de RH

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em comida Italiana e Contemporânea

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso Técnico de Refrigeração

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento avançado em informática

01 VAGA

COORDENADOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MANICURE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABELEIREIRO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso em andamento ou completo em Saúde Bucal

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BOTIJÃO A GÁS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com entregas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso ‘MOPP’

03 VAGAS

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis - A partir 3º Sem.

Experiência em Excel (nível intermediário)

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

REPOSITOR EM SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório residir em Andorinha ou mediações

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na Função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

