SineBahia divulga vagas de emprego para esta sexta-feira; confira a lista

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SINEBAHIA) oferece vagas de emprego para esta sexta-feira (8). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SINEBAHIA do seu município portando a documentação necessária: obrigatório portar Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

ATENÇÃO: Em virtude do feriado municipal, as unidades de Salvador não funcionarão nesta sexta-feira (8), o expediente das unidades localizadas nos SACs, que funcionarão no sábado (09), estarão com horários habituais de funcionamento. Para realizar o autoencaminhamento, o candidato pode acessar o portal empregabrasil.mte.gov.br ou o aplicativo SINEFácil. Mais informações, clique aqui .

Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

ENGENHEIRO CIVIL (Estágio)

Ensino Superior incompleto em Engenharia Civil - Entre 4º e 8º semestre

Obrigatório possuir domínio do pacote Office

Bolsa auxílio de R$856,00 + benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior incompleto em MKT e áreas afins - A partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência em vendas de serviços

03 VAGAS

GARÇOM (Temporária)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário R$949,00 + benefícios

08 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência em telefonia, CNH 'B' e possuir veículo próprio

Salário R$1.060,00 + benefícios

10 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Superior incompleto em qualquer área - A partir do 3º período

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas externas e captação de clientes

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e possuir carro ou moto

04 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário R$949,00 + benefícios

10 VAGAS

VIGIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Itapuã ou São Cristóvão e possuir CNH ‘A’

Salário R$965,60 + benefícios

01 VAGA

Vagas exclusivas para Candeias

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Não exige escolaridade

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

ATENDENTE DE CEMITÉRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias, possuir CNH ‘B’ e habilidade para atender e recepcionar os clientes

02 VAGAS

SEPULTADOR

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Obrigatório residir em Candeias e possuir habilidade como servente ou ajudante de pedreiro

02 VAGAS

Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

PORTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

COBRADORA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

PIZZAIOLLO

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência em carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira

01 VAGA

SUPERVISOR DE UNIDADE TRAINEE

Ensino Superior completo preferencialmente em Administração de Empresas

Experiência em carteira

01 VAGA

Vagas exclusivas para Jequié

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AJUDANTE DE PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 VAGAS

DEPILADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ensino Superior completo em Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para viagem

01 VAGA

Vagas exclusivas para Ilhéus

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

AGENTE DE VIAGEM

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

CHAPEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CONSULTOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

CABELEIREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

Vagas exclusivas para Juazeiro

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS (Domésticos)

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

adblock ativo