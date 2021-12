SineBahia divulga vagas de emprego para esta segunda-feira; confira a lista

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SINEBAHIA) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira, 27/11. Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SINEBAHIA do seu município portando a documentação necessária: obrigatório portar Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com reparo em placas eletrônicas e curso Técnico em Eletrônica

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em restaurante

Obrigatório possuir disponibilidade de horário para trabalhar em escala

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir noções de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, elétrica e mecânica

02 VAGAS

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir prática em emergência, experiência em clínica oncológica e saber lidar com bomba de infusão

01 VAGA

LAQUEADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir noções de acabamentos e cores

01 VAGA

TOSADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.048,00 + benefícios

01 VAGA

Vagas exclusivas para Jequié

INSTALADOR DE ANTENAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

20 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

ATENDENTE DE BAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

Vagas exclusivas para Itabuna

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

05 VAGAS

EMPACOTADOR A MÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses como operador de roçadeira

01 VAGA

ELETRICISTA DE REDE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de rede e distribuição, NR10 e NR35 pelo SENAI ou EEEMBA

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Guindauto do SENAI ou EEEMBA

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

05 VAGAS

WEB DESIGNER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com salgados e bolos

01 VAGA

SOLDADOR

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função com TIG e MIG

02 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir conhecimento em informática

80 VAGAS

Vaga exclusiva para Morro do Chapéu e região

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Iraquara

Desejável possuir conhecimento em auditorias na área fabril, máquinas e equipamentos industriais e suas operações; Identificação de condições de risco e perigo e planos de ação para eliminar situações identificadas; Palestras, reuniões e treinamentos com foco em SHE (Saúde e Segurança do Trabalho); Análise de projetos observando medidas de SHE e cursos NR 10, NR 12, NR 13, NR 33, NR 35, Formação de CIPA e/ou Brigada de incêndio

01 VAGA

Vaga exclusiva para Senhor do Bonfim

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

Vagas exclusivas para Juazeiro

ATENDENTE DE BALCÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Estágio)

Ensino Superior incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável possuir ensino Superior completo em ADM, MKT ou Ciências Contábeis

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS (Domésticos)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

